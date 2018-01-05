وداعا للتدخين مع هذا الإكتشاف العلمي

توصل علماء أمريكيون الى الخلايا الدماغية المسؤولة عن إدمان النيكوتين، حسب مانشر الموقع الرسمي لـ"وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية".

© Sputnik. Konstantin Chalabov علاقة الطماطم والفاكهة بالتخلص من آثار التدخين

الدراسة التي توصل إليها العلماء و تم نشرها على الموقع الرسمي، توصلت الى وجود منطقتين مترابطتين في الدماغ يعرفان بدورهما في إدمان النيكوتين.

وإن إحداث تغيير في مجموعة معينة من الخلايا العصبية يمكن أن يقلل من إدمان المدخن.

وفي دراسة أجراها المعهد الوطني للعلوم البيولوجية الصيني و مختصون من جامعة روكفيلر الأمريكية، بأن التعرض التعرض لكميات كبيرة من النيكوتين يسبب تغيرات في الخلايا العصبية في دماغ الإنسان.

وبالتالي يؤدي الى مستويات أعلى من الإدمان.

المختصون إستندوا في أبحاثهم على مجموعة من الفئران قدمت لها مياه النيكوتين لمدة 6 أسابيع، لتوضع الفئران بعد ذلك أمام خيارين إما مغادرة الغرفة أو البقاء فيها.

الفئران التي تجرعت كمية كبيرة من النيكوتين بقية في الغرفة، أما بالنسبة لتلك التي تم إجراء تعديل في خلاياها العصبية فقد خرجت.

وخلصت الدراسة بأن إزالة خلايا عصبية عبر عمل جراحي يمكن أن يؤدي الى الإقلاع عن التدخين.