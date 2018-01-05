2017 ثاني أشد الأعوام حرارة

قال المركز الأوروبي لمراقبة التغير المناخي يوم الخميس إن العام الماضي كان ثاني أكثر الأعوام المسجلة حرارة في شتى أنحاء العالم بعد عام 2016 مع وجود علامات على التغير المناخي تراوحت بين حرائق الغابات وذوبان الجليد القطبي.

© Sputnik. Vladimir Sergeev زيادة كبيرة في حالات الوفاة بسبب الطقس السيء بأوروبا

وقالت هيئة "كوبرنيكوس" للتغير المناخي وهي أول وكالة دولية رئيسية للطقس تتحدث عن الأحوال المناخية خلال 2017.

إن درجات الحرارة بلغت في المتوسط 14.7 درجة مئوية عند سطح الأرض وهو ما يزيد 1.2 درجة مئوية عن زمن ما قبل العصر الصناعي، حسبما نقلت "رويترز".

وأضافت أن العام الماضي كان "أكثر برودة بقليل عن 2016 وهو أشد الأعوام المسجلة حرارة وكان أكثر حرارة من ثاني أكثر الأعوام حرارة سابقا وهو 2015"، ويرجع تسجيل درجات الحرارة إلى أواخر القرن 19.

وتتوافق دراسة "كوبرنيكوس" مع توقع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة في نوفمبر /تشرين الثاني بأن يكون 2017 ثاني أو ثالث أشد الأعوام حرارة بعد 2016.