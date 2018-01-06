تويتر يحسم الجدل حول حجب حسابات الرؤساء "مثيري الجدل"

حسم موقع تويتر الذي يتخذ من ولاية كاليفورنيا الأمريكية مقرا له، الجدل حول حجب حسابات زعماء العالم الذين يثيرون الجدل بتغريداتهم.

وأعلن الموقع أنه قرر عدم حجب حسابات أي من زعماء العالم حتى لو كانت تصريحاتهم "مثيرة للجدل"، مشيرا إلى الحاجة لدعم "حوار عام" حول القضايا السياسية.

وقال الموقع في رسالة إن "تويتر موجود لخدمة ومساعدة تقدم الحوار العام والعالمي. قادة العالم المنتخبون يلعبون دورا حاسما في هذا الحوار بسبب تأثيرهم الكبيرعلى مجتمعنا".

New Blog: World Leaders on Twitter https://t.co/KhrGbrgEuA — Twitter Public Policy (@Policy) January 5, 2018

وأضاف إن "حجب قائد عالمي من تويتر وإزالة تغريداته المثيرة للجدل سيحجب معلومات مهمة ينبغي على الناس معرفتها والتناقش حولها. كما أن (الحجب) لن يسكت هذا الزعيم أو ذاك، بل قد يعرقل بالتأكيد النقاشات الضرورية حول كلماتهم وتصرفاتهم".

ويأتي إعلان تويتر بعد أيام من تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمح فيها إلى استخدام الأسلحة النووية الأمريكية، ما أثار انتقادات بأن موقع التواصل الاجتماعي يسمح بنشر تهديدات تدعو للعنف.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2018

ولم يشر الموقع، إلى ترامب أو تغريدته. فيما يقول ناشطون إن على تويتر أن يحجب ترامب، فيما عرضت مجموعة من المعارضين صورا تتضمن رسالة تقول "جاك متواطئ" في إشارة إلى جاك دورسي المدير التنفيذي للموقع.

ويأتي إعلان تويتر الجمعة بعد أقل من شهر على بدء تطبيقه قواعد جديدة ترمي إلى استبعاد المحتوى الذي يتضمن "كراهية" و"إساءة" من منصته، بما فيها الرسائل التي تمجد أو تروج للعنف.