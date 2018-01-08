كيف تنقل كافة محادثات "واتسآب" الخاصة بك إلى هاتفك الجديد

امتلاك هاتف جديد، قد يكون أمرا سعيدأ، لكن بالنسبة للبعض قد يسبب أرق كبير، لأنه قد تختفي كافة محادثاته الهامة عبر "واتسآب" على الهاتف الجديد.

© AP Photo/ Andre Penner) تحذير..."واتسآب" يتوقف عن العمل في تلك الهواتف

لكن يمكن لأي شخص أن يحتفظ بكافة محادثاته السابقة، عن طريق مجموعة من الإجراءات البسيطة لنقل محادثاته من الهاتف القديم إلى الجديد.

وينبيغي على المستخدم أن يتبع مجموعة من الإجراءات لنقل محادثاته عبر "واتسآب" من الهاتف القديم إلى الجديد:

— الإصدارات الحديثة من "واتسآب" تتضمن نسخا تلقائيا من المحادثات على "غوغل درايف"، وهو ما يجعل عملية نقل المحادثات أمرا سهلا.

— كل ما على المستخدم أن يذهب إلى إعدادات "واتسآب"، وينقر على خيار "دردشات" ويختار أيقونة "نسخ احتياطي للدردشات" سواء يدويا أو تلقائيا.

— بمجرد تشغيل الهاتف الجديد وتفعيله سيتم استعادة كافة الدردشات بشكل تلقائي.

© AP Photo/ Andre Penner "واتسآب" تعلن كيفية حذف الرسائل "المحرجة" بعد إرسالها

في حال لم يكن لدى المستخدم النسخة الأحدث من "واتسآب" يمكنه إجراء نسخ احتياطي يدوي لكافة محادثاته.

ويأتي ذلك عن طريق الخطوات التالية:

— اذهب إلى الإعدادات، واضغط أيقونة الدردشات والاتصال، واختر خيار "نسخ احتياطي للدردشات".

— في حال كنت تستخدم بطاقة ذاكرة خارجية "فلاش ميموري" يمكنك حفظ المعلومات عليها، ثم تنقلها على الهاتف الجديد.

— أما في حالة عدم امتلاكه "فلاش ميموري، فيمكن أن توصيل الجهاز بكابل "يو إس بي" على الحاسب الشخصي أو المحمول، والتوجه للذاكرة الداخلية للهاتف، ستجد مجلد باسم "واتسآب" داخله مجلد باسم "قاعدة البيانات"، الذي سيكون عليها كافة ملفات النسخ الاحتياطي للمحادثات.

Transfer WhatsApp Messages from Android To iPhone Free Methods https://t.co/bEsZc3Qwc9 pic.twitter.com/uqHIbli856 — way2hack (@way2hack) December 19, 2016

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— يتم نسخ تلك الملفات على الحاسب.

— حمل تطبيق "واتسآب" على هاتفك، لكن لا تفعله.

— قم بتوصيل الكابل بين الحاسب والهاتف الجديد، ستجد فيه مجلد "واتسآب" بداخله "قاعدة البيانات" انسخ قاعدة البيانات السابقة على المجلد الجديد.

— فعل تطبيق "واتسآب" على الهاتف الجديد، ستجد كافة البيانات والمحادثات والدردشات تم نقلها إلى الهاتف الجديد.