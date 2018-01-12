رصد إشارات ورسائل غريبة تأتي من أعماق الكون (فيديو)

رصدت مجموعة من العلماء انفجارات طاقة قادمة من أعماق سحيقة في الفضاء، وأوضحوا أنها تحمل إشارات ورسائل "غريبة".

ونقلت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية عن أن تلك الانفجارات، تعد الظاهرة الأكثر غرابة التي تعرفها الإنسانية.

وأوضحت أنها تشبه "إشارات الراديو السريعة"، التي توحي بأن كائنا ما يسعى لبعث رسالة ما إلى كوكب الأرض.

وتوقع العلماء أنه بسبب تلك الظاهرة الغريبة، تتكون ظاهرة "الثقوب السوداء"، التي تظهر أيضا نتيجة ظروف فلكية غريبة أخرى.

وترسل تلك الانفجارات الغريبة رسائل عبارة عن "موجات مغناطيسية قوية جدا ونادرة جدا"، والتي تكون أشبه بـ"الرشقات النارية" المتكررة.

وتشير الصحيفة البريطانية إلى أن تلك الإشارات قد تكون "دليلا جديدا" على وجود حياة خارج كوكب الأرض، وأن هناك كائنات تحاول التواصل معنا بطريقة أو بأخرى.