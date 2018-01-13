العلماء ينشئون روبوتا مساعدا لنمو الأعضاء الداخلية

يمكنك التخلص بمساعدة زرع روبوت طبي، من رتق المريء أو متلازمة الأمعاء الدقيقة. ويقوم المتخصصون حاليا بإجراء دراسات على الحيوانات.

© Sputnik. Sergey Venyavsky العلماء الروس يكشفون بروتينا لعلاج السرطان والكسور

سبوتنيك. وقامت مجموعة من الأطباء من مستشفى بوسطن للأطفال بإنشاء روبوت قابل للزرع. ويمكنه تحفيز نمو الأعضاء الداخلية التالفة، ولا يتدخل الروبوت في عمل الأعضاء نفسها، بحسب ما نقلته "إيوريك آليرت"

وباستخدام هذه التكنولوجيا، سيتمكن الأطباء من علاج رتق المريء أو التخلص من متلازمة الأمعاء الدقيقة. وللعلاج من هذه الأمراض عادة يتطلب من المريض أن يكون في غيبوبة طبية من 1- 4 أسابيع.

ولايتطلب زرع الروبوت مثل هذه الإجراءات، لأن سيتم تثبيته فقط على المريء ولن يؤثرعلى أنسجة أخرى.

Robotic implants spur tissue regeneration inside the body https://t.co/EhYmxvTbaX pic.twitter.com/al3mXQVelE — Deez (@deezdadyy) January 11, 2018

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ويقوم العلماء باختبار الروبوت على الحيوانات الآن.