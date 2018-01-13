العلماء ينشئون روبوتا مساعدا لنمو الأعضاء الداخلية

وباستخدام هذه التكنولوجيا، سيتمكن الأطباء من علاج رتق المريء أو التخلص من متلازمة الأمعاء الدقيقة. وللعلاج من هذه الأمراض عادة يتطلب من المريض أن يكون في غيبوبة طبية من 1- 4 أسابيع.
ولايتطلب زرع الروبوت مثل هذه الإجراءات، لأن سيتم تثبيته فقط على المريء ولن يؤثرعلى أنسجة أخرى.
Robotic implants spur tissue regeneration inside the body https://t.co/EhYmxvTbaX pic.twitter.com/al3mXQVelE— Deez (@deezdadyy) January 11, 2018
ويقوم العلماء باختبار الروبوت على الحيوانات الآن.
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