لماذا لا ينبغي أن تشحن هاتفك طول الليل

وقالت مجلة "التايم" الأمريكية إنه ينبغي على مستخدمي الهواتف الذكية أن يتأكدوا من فصل الشاحن عن الهاتف، بعدما يصل شحنه إلى 100% مباشرة.

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن ترك الهواتف تشحن بصورة زائدة عن الحاجة، خاصة إذا ما كان طوال الليل، يتسبب في خطأ داهم.

وأوضحت قائلة إن معظم الهواتف الذكية تعتمد على بطاريات من نوع "ليثيوم أيون" قابلة للإعادة الشحن، سواء كانت "آيفون" أو "أندرويد".

وتعتمد آلية تلك البطارية على الشحن بسرعة قوية عندما تصل إلى نسبة 80%، فيما يستمر الـ20% المتبقية لفترة أطول.

وتعمل بطاريات "ليثيوم آيون" على أن تستمر للعمل لفترات طويلة مع قدرات تحمل عالية، لكن الشحن الزائد عن الحد لتلك البطاريات، يزيد الحمل الكهربائي على تلك البطاريات، ويدمر عدد من الخلايا الخاصة بها، ويجعلها تستهلك طاقتها بصورة أسرع مما هو معتاد.

وأشارت إلى أنه قد تكون فعليا البطارية مشحونة بنسبة 100%، لكن تركها طوال الليل على الشحن، يجعلها قدرتها تنخفض بنحو 20%، ويزداد الأمر تفاقما مع كل مرة تترك فيه هاتفك فترات طويلة على الشحن الزايد عن الحاجة.

أما الأزمة الأخرى، التي تظهر في بعض أنواع الهواتف، هو أن الشحن الزائد عن الحاجة، قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة تلك البطاريات، ما قد يتسبب في احتراقها أو انفجارها، وما يتتبعه من خسائر مادية فادحة.