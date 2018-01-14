تطبيق وتقنية ترصد من يحاول أن يتتبعك على الإنترنت

ولا تعتبر "كيمتراك" أداة لحظر الإعلانات، بل هي أداة لمعرفة الجهات، التي تتبع تصفح الإنترنت الخاص بك، ونشاط الإنترنت الخاص به.
RT RagaliePetricaD: on techcrunch: nextinpact launches #Kimetrak a browser extension to see who is tracking you online https://t.co/fouRQKDK43 pic.twitter.com/aIpk3ejAGK— Neel (@Neel_Lawy) January 12, 2018
وأوضحت الشركة الفرنسية أن كافة المعلومات والبيانات، التي تجمعها "كيمتراك" تظل على الحاسب الخاص بالمستخدم، ولا تصل بأي شكل من الأشكال بأي من خوادم "نكست إن باكت".
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