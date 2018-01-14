تطبيق وتقنية ترصد من يحاول أن يتتبعك على الإنترنت

أعلنت شركة تقنية فرنسية عن إطلاق تطبيق وتقنية ترصد من يحاول أن يتتبع أي شخص على الإنترنت.

© AP Photo/ DMITRY LOVETSKY, DMITRY LOVETSKY مجلة أمريكية: ماذا سيحدث لو قطعت روسيا كابلات الإنترنت في أعماق البحار

وأشارت شركة "نكست إن باكت" الفرنسية إلى أن تطبيق وتقنية "كيمتراك" عبارة عن امتداد بسيط لبرامج تصفح الإنترنت، يتيح له الكشف عن محاولات تتبع المواقع التي يزورها واستغلال بياناته الشخصية، بحسب موقع "تيك كرانش" التقني.

ولا تعتبر "كيمتراك" أداة لحظر الإعلانات، بل هي أداة لمعرفة الجهات، التي تتبع تصفح الإنترنت الخاص بك، ونشاط الإنترنت الخاص به.

RT RagaliePetricaD: on techcrunch: nextinpact launches #Kimetrak a browser extension to see who is tracking you online https://t.co/fouRQKDK43 pic.twitter.com/aIpk3ejAGK — Neel (@Neel_Lawy) January 12, 2018

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وأوضحت الشركة الفرنسية أن كافة المعلومات والبيانات، التي تجمعها "كيمتراك" تظل على الحاسب الخاص بالمستخدم، ولا تصل بأي شكل من الأشكال بأي من خوادم "نكست إن باكت".