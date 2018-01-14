"غوغل" تسير على درب "أبل" وتعزز من الرقابة الأبوية

كشفت تقارير إخبارية عديدة عن أن شركة "غوغل" الأمريكية تسعى لتطبيق مجموعة جديدة من الإجراءات، التي تعزز من "الرقابة الأبوية" على تصفح أطفالهم للإنترنت.

© AP Photo/ Marcio Jose Sanchez غوغل وفيسبوك تعلنان عن تلك الوظيفة الغريبة في ألمانيا

وكانت شركة " أبل " قد أعلنت أنه بصدد توفير وسائل رقابة صارمة على الأطفال، بشأن استعمالهم لأجهزتها "آيفون" أو "آيباد" أو "آيبود تاتش"، بحسب ما نشرته صحيفة "يو إس أيه توداي" الأمريكية.

وأشارت بدورها "غوغل"، بحسب موقع "تك كرانش" التقني المتخصص، إلى أنها بصدد توفير مجموعة من الأدوات المتخصصة في الرقابة الأبوية في متصفحها "كروم"، فيما أوقفت مجموعة الأدوات الموجودة حاليا تحت اسم "رقابة مستخدمي كروم".

وكانت "غوغل" قد طرحت عام 2013، مجموعة من الأدوات التي تتيح للوالدين منع تشغيل المتصفح على أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو منع الدخول إلى مواقع محددة أو تشغيل خاصية "البحث الآمن" على الجهاز في وقت معين.

لكن الشركة الأمريكية، بعثت برسالة لمستخدمين، تخطرهم بتوقف تلك الأدوات، وأنها بصدد طرح مجموعة جديدة من الأدوات البديلة، التي ستحقق نتائج أفضل.

وأوضحت أن تلك الأدوات ستقدم نتائج أفضل في ضوء المعلومات، التي جمعتها الشركة عن تفضيلات المستخدمين، خلال السنوات الأربع الماضية.

ولم تحدد التوقيت الذي ستطرح فيه الأدوات الجديدة، واكتفت بالقول إنه سيكون في وقت لاحق من العام الحالي 2018.