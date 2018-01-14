"غوغل" تسير على درب "أبل" وتعزز من الرقابة الأبوية

وأشارت بدورها "غوغل"، بحسب موقع "تك كرانش" التقني المتخصص، إلى أنها بصدد توفير مجموعة من الأدوات المتخصصة في الرقابة الأبوية في متصفحها "كروم"، فيما أوقفت مجموعة الأدوات الموجودة حاليا تحت اسم "رقابة مستخدمي كروم".
وكانت "غوغل" قد طرحت عام 2013، مجموعة من الأدوات التي تتيح للوالدين منع تشغيل المتصفح على أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو منع الدخول إلى مواقع محددة أو تشغيل خاصية "البحث الآمن" على الجهاز في وقت معين.
لكن الشركة الأمريكية، بعثت برسالة لمستخدمين، تخطرهم بتوقف تلك الأدوات، وأنها بصدد طرح مجموعة جديدة من الأدوات البديلة، التي ستحقق نتائج أفضل.
وأوضحت أن تلك الأدوات ستقدم نتائج أفضل في ضوء المعلومات، التي جمعتها الشركة عن تفضيلات المستخدمين، خلال السنوات الأربع الماضية.
ولم تحدد التوقيت الذي ستطرح فيه الأدوات الجديدة، واكتفت بالقول إنه سيكون في وقت لاحق من العام الحالي 2018.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)