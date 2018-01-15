مفاجأة صادمة... مستخدمون يكشفون ما حدث لأجسادهم بسبب "آيفون إكس"

يسبب هاتف "آيفون إكس" الجديد أضرارا صادمة، إذ أنه مختلفٌ بشدة عن النسخ السابقة، لدرجة أنَّه حرفيا يُمزق شعر مستخدميه، بحسب موقع "ديزاين تاكسي".

يشكو بعض مستخدمي آيفون على الإنترنت، من أن زر الوضع الصامت والفراغ البسيط بين الجسم والشاشة على حافة الهاتف قادران على نزع الشعر، بالإضافة للتسبب ببعض الحروق، وفقا للموقع.

Does your iPhone X pull your hair when it’s up to your ear? — @tonyytonee (@Kony_The_Pony_) January 9, 2018

كتب مستخدمٌ على موقع ريديت متحدثاً عن خدش الرأس: "هل يواجه أحد آخر مشكلة سحب شعره بواسطة هاتفه؟ هاتفي يجذب شعري مراتٍ عديدة في اليوم حين أُقربه من رأسي، الأمر بدأ يُزعجني".

@Apple dude your iPhone X is ripping the fricken hair from around my ear out!! Not cool. I hate this phone for this new feature. — SwiftBladeJJ (@SuperKingJJ) December 16, 2017

وأضاف: "أبل عرضت استبدال هاتفي، لكن لدي فضول لأعرف إذا كانت مشكلة هاتفي مجرد صدفة، أم أنَّه عيب تصنيع"، واكتشف بعدها أنَّه لا يواجه الموقف وحده، فمستخدمون آخرون لهاتف آيفون إكس واجهوا المشكلة نفسها، بحسب الموقع.

So my iPhone X it’s pulling my hair 😒 — About A Boi (@bromo91x) January 9, 2018

وقُدِّمت شكوى مشابهة في منتدى النقاش الخاص بآبل. وربما يهم المستخدمين غير السعداء بكون أجهزتهم أسلحةً ذات حدين معرفة أن معضلتهم قد تُحَل بأمر بسيط، وهو استخدام غطاء حماية.

وقال مستخدمٌ: "حدث ذلك مرات عديدة، وهو عيب صناعة، ولكي أحل المشكلة اشتريت غطاء حماية كنتُ أحتاجه على أي حال، فقد كان الهاتف ينزلق باستمرار، أتمنى أن يساعد الغطاء في حل هذه المشكلة أيضا".