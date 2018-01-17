طبيب نفسي ينصح بطريقة لتعويض قلة أشعة الشمس شتاء

يعاني الكثير من الأشخاص من سوء المزاج وحالة نفسية سيئة مصاحبة لها حالة من النعاس المستمر والرغبة في النوم خلال فصل الشتاء، نتيجة لقلة التعرض لأشعة الشمس وبخاصة في البلدان التي تمتاز بشتاء بارد ومثلج، حيث لا يمكن رؤية الشمس لفترات طويلة.

© Sputnik. Maksim Blinov الشمس تسطع على أهل موسكو لمدة 7 دقائق خلال شهر كانون الأول/ديسمبر

خبيرة علم النفس ناتاليا موسكوفتسينا والمختصة نفسيا في قسم الطوارئ الروسية، أكدت أنه يمكن التخلص من الحالة النفسية التي يعاني منها الإنسان شتاء

نتيجة لقلة تعرضه لأشعة الشمس، من خلال القيام بنزهة في الهواء الطلق للحصول على كمية كبيرة من الهواء النظيف والفيتامينات اللازمة.

الخبيرة النفسية نصحت بأن تكون النزهة لفترة تتجاوز الـ15 دقيقة للحصول على الاستفادة القصوى من الفيتامينات المتاحة.

كما نصحت باللجوء لبعض الفيتامينات المحددة خلال هذه الفترة.

ووفقا لموسكوفتسينا، فإن جسم الإنسان يتعرض لمجموعة من الاضطرابات نتيجة للتغير المناخي وقلة فترة التعرض لأشعة الشمس، الأمر الذي يؤدي لانخفاض إنتاج بعض الهرمونات،

الأمر الذي يؤدي إلى زيادة في الإصابة ببعض الأمراض التي تؤدي إلى زيادة حالات الوفاة وهو الأمر الملاحظ في زيادة حالات الوفاة خلال هذه الفترة.

وفي هذا السياق ذكر مدير مركز الأرصاد الجوية الروسي رومان فيلفاند بأن نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول هما من أكثر الشهور التي يعاني منها الإنسان من حالة الكآبة.

في هذين الشهرين عادة ما يكون الطقس مصحوبا برياح شديدة وضغط منخفض، الأمر الذي يؤثر على الحالة النفسية للإنسان.