بعد فضيحة "آبل"... الشركة تعلن عن خاصية جديدة للمستخدمين

© AFP 2018/ Anthony Wallace أول دعوى قضائية ضد "آبل" في روسيا بتهمة إبطائها عمدا عمل هواتف "آيفون" القديمة

ووفقا له، فإن الشركة استمعت للمستخدمين الذين تذمروا من سيطرة الشركة على هواتفهم، وفي هذا الصدد سوف يستطيع المستخدمين تغيير البطارية بسعر أقل، كما يمكنهم الآن مراقبة عمل البطارية.

وقال كوك في مقابلة مع قناة "إي بي سي" إنه "أصبح الآن كل شيئ شفاف تماما، ونحن (شركة آبل) لم تفعل هذا الشيئ من قبل. وسوف نبلغ المستخدمين أننا سنخفض أداء الهاتف قليلا لتجنب إعادة تشغيل مفاجئ، في حين إن لم يرغب المستخدم بذلك يمكنه إيقاف هذه الخاصية".

وأضاف كوك: "يبدو أنه لم يتم فهمنا بشكل جيد، ونحن نعتذر بصدق لجميع المستخدمين، وللذين يعتقدون أنه كان لدينا نية أخرى".

وتواردت أنباء، في وقت سابق، أن المستهلكين في الولايات المتحدة، بدأوا برفع دعاوى قضائية ضد شركة "آبل" بعد إعلانها رسميا أنها تبطئ عمدا عمل وحدات المعالجة لهواتف "أيفون-6"، "آيفون-6 إس" و"آيفون إس إي".

من جانبها، تقول "آبل" إن مثل هذه الخاصية ضرورية لتمديد حياة الأجهزة ومنع انقطاع غير متوقع بسبب إهلاك البطاريات.