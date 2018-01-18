رئيس "أبل" يقدم حلا لمشكلة "آيفون" الخطيرة (فيديو)

ونشرت الشركة الأمريكية، في وقت سابق، رسالة وجهها كوك إلى كافة مستخدمي "آيفون" وعدت فيها بإيجاد حل لأزمة مستعصية في كافة هواتفها.

وكانت شركة "أبل" قد اعترفت بإبطاء النسخ القديمة في هواتف "آيفون"، بسبب عيب في بطارية الهواتف وعدم توافقها مع تحديثات نظام تشغيل "آي أو إس"، ووعدت تقديم حل سريع إلى كافة المستخدمين.

وقال رئيس "أبل" في مقابلة نشرته مواقع تقنية عديدة إن الشركة الأمريكية ستمكن مستخدميها من الوصول إلى تقنية جديدة يمكنها من خلالها تعطيل حصول النسخ القديمة من "آي أو إس" على النسخ الأحدث من نظام تشغيلها.

وأشار إلى أنه سيتم تمكين المستخدمين أيضا من تحميل النسخ السابقة من نظام "آي أو إس" من أجل الحصول على السرع المناسبة لهواتف "آيفون" الخاصة بهم.

ومن المتوقع أن تصدر "أبل" نسخة تجريبية من مطور البرامج الخاص بها، الذي يسمح بتعطيل الحصول على التحديثات وإيقاف تباطؤ هواتف "آيفون"، خلال شهر فبراير/شباط المقبل، على أن يتم طرح النسخة النهائية في مارس/آذار المقبل.