بسرعة 67 ألف ميل... خطر يهدد كوكب الأرض في4 فبراير

أصدرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تحذيرا إلى كافة سكان كوكب الأرض من خطر يمكن أن يتسبب في تهديد الكوكب.

© AP Photo/ Michael Probst 3 أحداث سماوية كبرى تضرب "كوكب الأرض" للمرة الأولى منذ 150 عاما

أشارت وكالة " ناسا "، بحسب ما نشرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية إلى أن كويكبا عملاقا يحتمل أن يمر بجانب كوكب الأرض في تاريخ 4 فبراير/ شباط المقبل.

ورغم أنه من المتوقع أن يمر الكويكب بالقرب من الأرض من دون الاصطدام بها، إلا أنها أشارت إلى أن سرعته الكبيرة يمكن أن تتسبب في انحرافه، ما قد يجعله يمر بالقرب من كوكب الأرض.

ويسير الكويكب "2002 أيه جى 129" بسرعة تصل إلى 67 ألف ميل في الساعة الواحدة.

Giant 'Potentially Hazardous' Asteroid Will Whiz By Earth So Close We Can See Inside It! (Try and tell me that ain't cool!) https://t.co/zjQYuBbK87 — Christopher Page (@TimeShiftersPod) January 18, 2018

وأوضحت أن مساحة الكويكب تبلغ 3 آلاف و696 قدم مربع، ويوصف بأنه أكبر وأسرع كويكب أو جسم فضائي يمر بالقرب من الأرض منذ فترة طويلة.