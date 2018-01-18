بسرعة 67 ألف ميل... خطر يهدد كوكب الأرض في4 فبراير

ورغم أنه من المتوقع أن يمر الكويكب بالقرب من الأرض من دون الاصطدام بها، إلا أنها أشارت إلى أن سرعته الكبيرة يمكن أن تتسبب في انحرافه، ما قد يجعله يمر بالقرب من كوكب الأرض.
ويسير الكويكب "2002 أيه جى 129" بسرعة تصل إلى 67 ألف ميل في الساعة الواحدة.
Giant 'Potentially Hazardous' Asteroid Will Whiz By Earth So Close We Can See Inside It! (Try and tell me that ain't cool!) https://t.co/zjQYuBbK87— Christopher Page (@TimeShiftersPod) January 18, 2018
وأوضحت أن مساحة الكويكب تبلغ 3 آلاف و696 قدم مربع، ويوصف بأنه أكبر وأسرع كويكب أو جسم فضائي يمر بالقرب من الأرض منذ فترة طويلة.
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