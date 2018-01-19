إعلان رسمي مهم لخدمة طال انتظارها من "واتسآب"

أعلن تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتسآب" رسميا عن إطلاق خدمة جديدة، دار حديث طويل عنها في الفترة الماضية.

وأطلق " واتسآب " أخيرا وبصورة رسمية خدمتها "واتسآب بزنس"، المخصصة لأصحاب الأعمال والشركات والتي تمكنهم من الوصول لمختلف المستخدمين في أي وقت.

وكانت تقارير عديدة قد حذرت من تلك الخدمة، وإمكانية استخدام "هاكرز" لها كبوابة لاختراق حسابات مستخدمي "واتسآب".

كما حذرت شركة "فيسبوك" المالكة لـ"واتسآب" من احتمالية طرح نسخ مزيفة من تطبيق "واتسآب بزنس" قبل إطلاقه رسميا، لتضليل المستخدمين والوصول إلى حساباتهم المشفرة.

وأشار تطبيق التراسل الفوري الشهير، وفقا لما نشره موقع "تيك كرانش" التقني المتخصص، إلى أن تلك الخدمة ستعمل في بادئ الأمر في عدد من البلدان المختارة، على أن يتم تعميمها على كل العالم في وقت لاحق.

ومن المقرر أن تنطلق تلك الخدمة في الولايات المتحدة، وبريطانيا، وإيطاليا، والمكسيك، وإندونيسيا، على أن يتم تزويد باقي البلدان بها في وقت لاحق.

وأوضحت أنها ستمكن أصحاب الأعمال الصغيرة من استخدام نسخة "واتسآب بزنس" بجانب النسخة العادية في تطبيقين منفصلين على هاتف واحد.

كما ستتيح نسخة "واتسآب بزنس" أيضا إمكانية ربط المستخدم حسابه برقم هاتف "أرضي"، حتى لا يمنح صاحب العمل أو الشركة رقمه الشخصي إلى المئات من زبائنه.

وأشار الموقع التقني إلى أنه يمكن بكل سهولة التفريق بين الحساب العادي والبزنس، عن طريق الذهاب إلى الملف الشخصي الخاص بالحساب الذي يرسل لك، وسيظهر نوع الحساب المستخدم، كما ستظهر حسابات "واتسآب بزنس" بعلامة التوثيق " verified" باللون الأخضر كزيادة تأكيد للمستخدم.

وطالب "واتسآب" أيضا عدم منح أي شخص سواء يمتلك حسابا عاديا أو بزنس، البريد الإلكتروني الخاص بك أو رقم حسابك المصرفي أو أي من معلوماتك الخاصة، وقالت: "في حال طلب منك أي شخص هذا الأمر، تأكد أن حسابه وهميا وغير حقيقيا".