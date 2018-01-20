سم نباتي يستخدم كمادة لمنع الحمل

وتم اكتشاف الخاصية الطبية للمادة في القرن الثامن عشر، واستخدمت جرعات صغيرة منها، لعلاج انخفاض ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب. ووجد العلماء في عام 2014، أن السم يسبب، انخفاض نشاط الحيوانات المنوية وإمكانية التسميد. ثم اعتبرت المادة خطيرة جدا لاستخدامها كوسيلة لمنع الحمل بسبب تأثيره على القلب.
ويدعي الكيميائيون الأمريكيون، أنهم تمكنوا من تعديل السم بطريقة يجعله يتوقف عن التأثير على نظام القلب والأوعية الدموية. وللقيام بذلك، قام العلماء بإزالة مجموعة من السكريات من جزيء الأوبين واستبدال مجموعة لاكتون بمجموعة تريازول.
والمادة الناتجة الجديدة تؤثر فقط على الحيوانات المنوية، فتقلل من حركتهم وتؤدي إلى العقم المؤقت.
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