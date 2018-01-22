"واتسآب" تختبر تقنية تحذيرية لجميع مستخدميها

وستحل "واتسآب" بتلك الطريقة أزمة إرسال بعض تطبيقات الأخبار نفس الخبر أكثر من 25 مرة للمستخدمين، ما يتسبب في إزعاج شديد لهم.
وسيوجه تطبيق التراسل بتلك الطريقة إلى جميع المستخدمين "تحذيرا" بأن تلك الرسائل قد تكون "مزعجة" و"غير مرغوب فيها" ويمكن أن يوقفها في أي وقت.
WhatsApp may soon implement a new tool to prevent fake news from spreading — https://t.co/Hq022NEiac pic.twitter.com/lPmVFPcrlc— PhoneArena (@phonearena) January 21, 2018
وأوضحت أن تلك التقنية الجديدة على "واتسآب" لا تزال في طور "الاختبار" في الوقت الحالي، وسيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة.
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