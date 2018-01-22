"واتسآب" تختبر تقنية تحذيرية لجميع مستخدميها

كشفت تقارير إخبارية عديدة عن أن تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" يعمل حاليا على إطلاق تقنية جديدة "تحذيرية" لجميع مستخدميه.

© REUTERS/ Dado Ruvic إعلان رسمي مهم لخدمة طال انتظارها من "واتسآب"

وأوضح موقع " فون آرينا " التقني المتخصص أن التقنية الجديدة ستساعد المستخدمين على منع انتشار الأخبار "الوهمية"، والأخبار "المزعجة".

وستحل "واتسآب" بتلك الطريقة أزمة إرسال بعض تطبيقات الأخبار نفس الخبر أكثر من 25 مرة للمستخدمين، ما يتسبب في إزعاج شديد لهم.

وسيوجه تطبيق التراسل بتلك الطريقة إلى جميع المستخدمين "تحذيرا" بأن تلك الرسائل قد تكون "مزعجة" و"غير مرغوب فيها" ويمكن أن يوقفها في أي وقت.

WhatsApp may soon implement a new tool to prevent fake news from spreading — https://t.co/Hq022NEiac pic.twitter.com/lPmVFPcrlc — PhoneArena (@phonearena) January 21, 2018

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وأوضحت أن تلك التقنية الجديدة على "واتسآب" لا تزال في طور "الاختبار" في الوقت الحالي، وسيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة.