"أندرويد أوريو" يتيح ميزة "غير مسبوقة" في عالم الهواتف الذكية

كشفت تقارير إخبارية عديدة عن أن نظام تشغيل "أندرويد أوريو" الجديد سيتيح لجميع المستخدمين ميزة جديدة "غير مسبوقة" في عالم الهواتف الذكية.

وقال موقع " إنجادجيت " التقني المتخصص إن نظام التشغيل الجديد سيمكن المستخدمين من معرفة سرعة شبكات "الإنترنت اللاسلكي" ( واي فاي )، قبل الاتصال بها.

وستقدم تلك الميزة الموجودة في "أندرويد أوريو" للمستخدمين إشارات عن السرعات المقدرة لتلك الشبكات قبل الاتصال بها، وما يمكن أن تقدمه تلك الشبكات للمستخدم.

وستظهر تلك الميزة فقط، بالنسبة للشبكات العامة المفتوحة، ولن تظهر في الشبكات الخاصة المغلقة.

Public Wi-Fi can be spotty. For the first time, #AndroidOreo 8.1 lets you take out the guesswork & see the speed of networks before you hit connect. Rolling out now: https://t.co/lSzvCFgNk7 pic.twitter.com/60EmoPxUX4 — Android (@Android) January 22, 2018

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كما أن الإشارة تتغير بتغير قوة الإشارة وسرعتها، والتي ستأتي على النحو التالي:

بطيئة: يمكن ان تجري من خلالها مكالمات هاتفية وترسل نصوص فقط.

جيدة: يمكن أن تقرأ عليها صفحات ويب وتستخدم مواقع التواصل وتستمع للموسيقى.

سريعة: يمكنك مشاهدة معظم مقاطع الفيديو.

سريعة جدا: يمكنك مشاهدة مقاطع الفيديو ذات دقة الجودة العالية.