مخلوق "غريب" عمره 508 أعوام يفتح الباب أمام كشف علمي مذهل

كشفت تقارير صحفية عديدة عن أن مجموعة من العلماء عثروا على مخلوق غريب عمره 508 أعوام يمكن أن يشكل فتحا علميا جديدا.

وقالت مجلة " لايف ساينس " العلمية المتخصصة إن العلماء عثروا أسفل الأرض الطينية في قاع البحر بجزيرة كولومبيا البريطانية، على دودة غريبة الشكل يبلغ عمرها 508 عاما.

وأوضحت المجلة العلمية أن تلك الدودة قد تكون بداية الطريق لفك لغر تطور الكائنات الحية على كوكب الأرض.

وأشار العلماء إلى أن تلك الدودة لا تشبه غيرها من الديدان الموجودة في تلك المنطقة، حيث عثر برأسها على اثنين من المخالب والمغطاة بكثير من الشعيرات التي تغطي جزء كبير من جسم الدودة ورأسها، ووجد فيها على ما يشبه "الفم" أيضا، وغيرها من المكونات الموجودة في الكائنات الأكثر تطورا.

508-Million-Year-Old Bristly Worm Helps Solve an Evolutionary Puzzle https://t.co/4G36G87H78 pic.twitter.com/4XP7cvDsQF — Live Science (@LiveScience) January 23, 2018

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وقالت كارما نانغلو، صاحبة هذا الاكتشاف وطالبة الدكتوراة في قسم علوم البيئة والأحياء التطورية في جامعة "تورنتو" الكندية، والباحثة في متحف "أنتاريو الملكي"، إن هذا الكشف قد يكون "بداية حقيقية" لحل لغز تطور الكائنات الحية.

Photos: 508-Million-Year-Old Bristly Worm Looked Like a Kitchen Brush https://t.co/uYhZ0wJnMx pic.twitter.com/F8pxrVNmw0 — Live Science (@LiveScience) January 22, 2018

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وأشارت إلى أن تلك الدودة لا يتخطى حجمها 1 بوصة (2.5 سنتيمتر)، ورغم ذلك تتمتع بعدد من العناصر الحيوية الدقيقة الموجودة حديثا في الكائنات الحية.