كيف حصل مراهق صيني على 112 ألف دولار من غوغل

نجح باحث صيني شاب، غوانغ قونغ، في الحصول على مكافأة وصلت إلى 112 ألف دولار أمريكي.

منحت " غوغل " المراهق الصيني تلك الجائزة، بعدما نجح في اختراق أحد هواتف " بيكسل " في 60 ثانية فقط، أثناء المسابقة السنوية للقرصنة، بحسب موقع " بزنس إنسايدر ".

وتعد تلك الجائزة هي الأكبر التي تمنحها "غوغل" لأي من القراصنة "الهاكرز" الذين يساعدونها في اكتشاف مشاكل في أمن المعلومات الخاصة بأجهزتها.

A superstar Chinese hacker just won $112,000 from Google, its largest bug bounty ever https://t.co/zrFlxb1b5u pic.twitter.com/BuCCrj90rf — Business Insider (@businessinsider) January 20, 2018

وأشارت "غوغل" إلى أنها استفادت من خبرات الباحث الصيني في تأمين هاتفيها "بيكسل 2" و"بيكسل 2 إكس إل"، حيث ضمنت فيهما أجهزة لمقاومة أي تلاعب، ما يصعب على الهاكرز فك تشفير بياناته، أو الوصول إلى كلمات المرور الخاصة به.