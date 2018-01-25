تسجيل
14:06 25 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    مختبر

    إنشاء مادة "مستحيلة" لأنظمة التحكم بالحواسيب الكمومية

    © AP Photo/ Kirsty Wigglesworth
    علوم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    حقق فريق دولي من الباحثين الروس والألمان نجاحًا في تصميم مواد ذات خصائص لا يمكن الحصول عليها في الطبيعة.

    موسكو — سبوتنيك. ولأول مرة في العالم قام علماء من الجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية "ميسيس"، وجامعة كارلسروه الألمانية، ومعهد ينا الألماني للتقنيات الضوئية تحت إشراف رئيس مختبر "مواد فائقة التوصيل" في "ميسيس" البروفسور الكسي اوستينوف، بتصميم ما يسمى كيوبت المقابل، وكذلك المادة الخارقة على أساسها. وهذه المادة الكمومية الخارقة الأولى في العالم التي يمكن استخدامها كعنصر تحكم في الدوائر الكهربائية فائقة التوصيل. علماً أن نتائج الدراسة تم نشرها في مجلة "Nature Communications" (https://www.nature.com/articles/s41467-017-02608-8).

    المواد الخارقة هي مواد لا تحدد خصائصها من خلال الذرات التي تتكون منها فقط، بقدر ما تحددها البنية التي يتم جمع هذه الذرات فيها. كل بنية من هذا القبيل (يطلق عليها "ذرة خارقة") لها أحجام تبلغ مئات من العشرات أو حتى مئات نانومتر، وتتمتع بمجموعة خاصة بها من الخصائص، التي تختفي عند محاولة تقسيمها إلى مكونات.

    Профилактический ремонт токамака Т-10
    © Sputnik. Всеволод Тарасевич
    العلماء الروس يقترحون مادة جديدة للمفاعلات النووية

    وحتى وقت قريب، كان أحد الاختلافات الجوهرية بين الذرات والذرات الفوقية هو أن خصائص الذرات العادية يمكن وصفها بمعادلات ميكانيكا الكم، وأما الذرات الفوقية بالمعادلات الفيزيائية الكلاسيكية.

    وقد أدى إنشاء الكيوبت (أصغر العناصر لتخزين المعلومات في الحاسوب الكمومي) إلى ظهور إمكانية تصميم مادة تتكون من ذرات فوقية، لا يمكن توصيف حالتها إلا من خلال الميكانيكا الكمية فقط. مع أن هذا العمل تطلب إنشاء عناصر كوبيت خاصة.

    ويوضح كيريل شولغا، الباحث في مختبر "المواد فائقة التوصيل" التابع لجامعة "ميسيس" قائلاً: "يتكون الكيوبت النموذجي من دارة تتضمن ثلاثة تقاطعات جوزيفسون. في حين تتكون كيوبت المقابل من خمسة تقاطعات، متناظرة بالنسبة للمحور المركزي. كيوبت المقابل تم تصميمه من قبلنا باعتباره نظام أكثر تعقيدا من الكيوبت العادي فائق التوصيل. المنطق هنا بسيط: يتمتع النظام المعقد بشكل اصطناعي مع عدد كبير من درجات الحرية بالمزيد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على خصائصه. ومن خلال تغيير بعض المؤشرات الخارجية للبيئة التي توجد فيها المادة الخارقة، يمكن لنا أن نقوم بعملية تفعيل هذه الخصائص أو إبطالها، عبر تحويل الكيوبت المقابل من حالة أساسية مع خصائص واحدة إلى حالة أخرى.

    وقد اتضح من خلال التجربة، أن المادة الخارقة، المكونة من الكيوبت المقابل يمكن أن تتحول بين وضعيتين. في إحداها، سلسلة الكيوبت هذه تمرر الإشعاع الكهرومغناطيسي بشكل جيد جدا ضمن نطاق موجات الميكروويف، في حين تبقى عنصراً كمومياً. في الوضعية الأخرى، فإنه يتم تحول مرحلة فائقة التوصيل 180 درجة وتمنع مرور الموجات الكهرومغناطيسية من خلالها. ومن المهم في هذه الحالة أنها تبقى نظاماً كمومياً.

    انظر أيضا:

    العلماء يعثرون على أدلة جديدة للحياة على كواكب أخرى
    العلماء الروس يكتشفون أقدم جليد على كوكب الأرض
    العلماء يحددون أفراد الأسرة الأكثر إزعاجا
    الكلمات الدلالية:
    علوم وتكنولوجيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    جامعة موسكو الحكومية في موسكو، روسيا
    أجمل جامعات أوروبا وفقا لـ "تايمز للتعليم العالي"
    الولايات المتحدة وجيشها الجديد في سوريا
    واشنطن تشكل جيشها الجديد في سوريا: باقون "رغما عنكم"
    العملية العسكرية التركية في عفرين
    العملية العسكرية التركية في عفرين السورية

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك