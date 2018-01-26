"غوغل" تدعم متصفحها بميزتين استثنائيتين

© REUTERS/ STEPHEN LAM كيف حصل مراهق صيني على 112 ألف دولار من غوغل

وأوضحت أن الميزة الأولى، لا تزال قيد التجريب، وهي متعلقة بدعم المتصفح بنسختي "سطح المكتب" و"الأجهزة المحمولة" ستدعم عرض مقاطع ثلاثية الأبعاد تستخدم "الواقع الافتراضي والمعزز"، بحسب صحيفة " الإندبندنت " البريطانية.

وأشارت إلى أنه سيمكن للمطورين أن ينشئوا كائنات ثلاثية الأبعاد وإدراجها في مواقعهم لعرضها على كافة الأجهزة التي تفتح المتصفح.

أما الميزة الثانية، فترتبط بصورة مباشرة بالمستخدم، فهي تمنحه إمكانية إسكات "غوغل كروم" أو حجب وصول أي موقع يعتبره مزعجا بالنسبة له.

Just learnt of this Google chrome game today and am loving it… pic.twitter.com/7F5tR0dl3b — E-zrael Ani (@EzraelAni) January 25, 2018

كما يستطيع المستخدم أيضا إسكات تلك المواقع التي تشغل الفيديوهات بصورة تلقائية بمجرد فتح المواقع، لتجنب استنفاذ باقات الإنترنت من المستخدمين.

ولتفعيل تلك الخاصية يستوجب عليه النقر عند شريط مهام الموقع أعلى يسار المتصفح، ويختار أيقونة إسكات تفعيل الفيديوهات تلقائيا.

وأشارت إلى أن تلك الميزة متوفرة في أنظمة تشغيل "ويندوز" و"ماك" و"لينكس" و"كروم 64".