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09:38 26 يناير/ كانون الثاني 2018
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    بدء مبيعات هواتف iPhone X في موسكو، روسيا

    5 وسائل سحرية للحفاظ على بطارية "آيفون" فترات أطول

    © Sputnik. Vitaliy Belousov
    علوم
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    كشفت تقارير إخبارية عديدة عن مجموعة من الوسائل والطرق، التي وصفوها بالسحرية للحفاظ على بطارية هواتف "آيفون" فترات أطول.

    آيفون
    © REUTERS/ Peter Nicholls
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    تعاني بطاريات "آيفون" دوما من مشاكل عديدة، بسبب نفاذها بسرعة كبيرة، ما أدخلها في المشكلة الأخيرة المتعلقة بإبطاء النسخ القديمة من "آيفون".

    وفند موقع "ماك رمورز" المعني بأخبار "أبل" تلك الوسائل على النحو التالي:

    1- محرك بحث الإنترنت

    يستخدم معظم مستخدمي هواتف "آيفون" متصفح "سفاري" المخصص لنظام تشغيل "آي أو إس"، الذي يتيح البحث بطريقتين مختلفتين إما بالكلمة المستهدفة أو بالعبارة المستهدفة.

    وأوضح أن الطريقة الثانية التي ترتكز على البحث بالعبارة المستهدفة وكتابتها مباشرة على شريط العنوان في المتصفح تكون أسرع وأسهل وتقدم قائمة مقترحات مثالية توفر الكثير من الوقت، الذي يوفر بدوره استهلاك البطارية.

    2- الآلة الحاسبة

    عند إجراء عمليات معقدة على الآلة الحاسبة، وأخطأت في رقم بالمنتصف، هناك اعتقاد خاطئ بضرورة مسح كافة الأرقام وكتابتها من جديد، لكن ببساطة يمكنك أن تمرر أصبعك حتى تصل للرقم الخاطئ وتصححه، والتي بدورها ستوفر عليك كثير من الوقت والجهد والبطارية أيضا.

    بدء مبيعات هواتف iPhone X في موسكو، روسيا
    © Sputnik. Evgenya Novozhenina
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    3- اللمس ثلاثي الأبعاد

    يوفر نظام تشغيل "آي أو إس 11" إمكانية الولوج إلى الضبط الخاص بالجهاز، وتفعيل خاصية اللمس ثلاثي الأبعاد، وإمكانية تفعيله على الكاميرا مثلا، وتجعل استخدامها أسرع وأسهل، من الضغطة الطويلة المعتادة، كما أنها أقل استهلاكا للبطارية من التقنية التقليدية.

    4- لوحة المفاتيح

    يستهلك دوما تبديل لوحة المفاتيح ما بين الحروف والأرقام والرموز وقتا طويلا في الكتابة، ويجهد البطارية بصورة أكبر، ولكن هناك تحديث جديد للوحة المفاتيح يمكن المستخدم من مجرد ضغطة طويلة على أي زر أن يظهر له الرقم المستهدف.

    5- مسح الإشعارات

    تركت جهازك لفترة، بات لديك عدد هائل من الإشعارات، وتشعر أنك لست بحاجة إلى تفقد كل تلك الإشعارات، يمكنك ببساطة أن تضغط على حرف X الموجود في أعلى يمين القائمة وتحدد خيار مسح جميع الإخطارات لتختفي فورا، وتريحك من عبء ووقت وجهد على البطارية لتفقدها أو إزالتها جميعا.

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