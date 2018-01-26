نقص اليود يؤثر على خصوبة المرأة

© Fotolia/ Aleksey Ipatov العلماء يتفاجؤون بحقيقة تخص دماغ المرأة

وتتبع الباحثون أكثر من 500 امرأة يرغبن في الإنجاب خلال فترة خمس سنوات تقريبا ووجدوا أن النساء اللاتي يعانين من نقص متوسط أو حاد في اليود تتراجع فرص حملهن بنسبة 46 في المئة، حسبما أفادت وكالة "رويترز".قال الدكتور جيمس ميلز الذي قاد فريق الدراسة وهو من المعهد الوطني لصحة الطفل والتنمية البشرية في ولاية ماريلاند الأمريكية "فوجئنا من شيوع نقص اليود (لدى النساء) ومن أنه يقلل فرص الإنجاب بنحو 50 في المئة في كل دورة طمث".ويلعب اليود دورا حيويا في نمو المخ خلال فترة الحمل. وكتب الباحثون في دورية "هيومان ريبرودكشن" أن البحوث السابقة وجدت أن مستويات اليود لدى حوالي 30 في المئة من النساء في سن الإنجاب أقل من 100 ميكروغرام لكل لتر في الدم وهو المستوى الطبيعي.وتقترح الإرشادات الأمريكية الحالية أن تتناول النساء الحوامل والمرضعات مكملا يحتوي على 150 ميكروغراما من اليود، ولكن هذه التوصيات لا تتطرق إلى ما يجب على المرأة القيام به قبل الحمل.واليود يوجد في الأسماك، وخاصة الأسماك البيضاء والمأكولات البحرية والحليب ومنتجات الألبان. وبعض الأملاح تحتوي على اليود لكن لا ينبغي أن تعتمد النساء على الملح فقط للحصول على المزيد من اليود.قال ميلز "لم تتم معالجة هذه المسألة حتى الآن بالنسبة للنساء اللواتي يحاولن الحمل…لذلك من الأفضل اختيار النظام الغذائي الصحيح، ويعتقد العديد من الخبراء أن تناول الفيتامينات التي تحتوي على اليود قبل الولادة فكرة جيدة".