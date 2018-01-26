تعرف على الفطر الذي يحول النمل إلى "زومبي"

من المعروف أن الفطر الطفيلي "كورديسيبس" يسيطر على سلوك النمل، حيث يجبرهم على مغادرة مستعمراتهم والعيش في أماكن تناسب نموه وتطوره، وبعدها يبدأ الفطر بالخروج من رأس النملة، مطلقا براعم تؤدي إلى إصابة النمل الآخر.

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ومع ذلك، فإن آلية تحويل النمل إلى "زومبي مطيع" غير معروفة إلى الآن. واقترح علماء أمريكيون من جامعة بنسلفانيا أن الفطر يستولي على الألياف العضلية في جميع أنحاء جسم الضحية، وفق صحيفة " ديلي ميل ".

وفحص الباحثون التفاعل بين الطفيلي والنمل على المستوى الخلوي، حيث وجدوا أن الفطر ينتج أنسجة أيضية ويسبب تغييرا جينيا لدى النمل، وكذلك ضمورا في عضلات الفك السفلي. ولكن من غير الواضح كيف ينسق الفطر هذه الآليات. ولمعرفة هذا، قام العلماء يإصابة النمل عمدا بالطفيلي، وتصنيع هيكل ثلاثي الأبعاد لعملية سيطرة الفطر على جسم النملة، من خلال بعض الحساسات التي كانت متصلة مع النملة أثناء حدوث العملية.

وباستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، قام الباحثون بتحليل الصور ووجدوا أن خلايا الطفيلي (الفطر) تنتشر في جميع أنحاء جسم النمل، بما في ذلك الرأس والصدر والبطن والساقين. وأشار الباحثون إلى أن خلايا الطفيلي عملت سويا وشكلت شبكة موحدة للسيطرة على سلوك الضحية. وأضافوا إلى أن النمل في الحقيقة لم يعد نملا، بل تحول بشكل كامل إلى فطر على شكل نملة.