العثور على نقطة في جسم الإنسان تصل حرارتها إلى 50 درجة

عثر علماء من جامعة باريس على أحر نقطة في جسم الإنسان، والتي تصل حرارتها إلى 50 درجة مئوية، وهي الميتوكندريون (مصورات حيوية)، والتي تعتبر "محطة طاقة" لجميع الخلايا الحية.

© AFP 2018/ Anthony WALLACE / AFP ستيفن هوكينغ يتوقع درجات حرارة عالية على الأرض في المستقبل القريب

حتى وقت قريب، كان يعتبر وجود مثل هذه الحرارة العالية في جسم الإنسان مستحيلا. كما هو معروف، فإن لدى جميع الثديات نفس درجة الحرارة في خلايا الكبد والدماغ والعضلات وغيرها من الأعضاء الداخلية، ولوحظ استثناء فقط في كيس الصفن عند الرجال حيث لم تتجاوز درجة الحرارة 34 درجة مئوية.

قاس العلماء، في سياق الدراسة، درجة الحرارة لجسيمات المصورات الحيوية، والتي تتواجد في كل خلية من الجسم، حيث تخدم انقسام المواد الغذائية. ويتم تحويل ما يقرب من نصف الطاقة المتحررة إلى أدينوسين ثلاثي الفوسفات، بينما تتبدد بقية الحرارة.

وقد أصبحت التجارب الجديدة ممكنة بسبب محلول الفلورسنت الخاص، والذي يختلف إشعاعه بالنسبة لدرجة الحرارة. وأظهر هذا النوع الفريد من ميزان الحرارة أن درجة الحرارة في المصوارات الحيوية تصل إلى 50 درجة مئوية. وعلاوة على ذلك، اتضح أن بعض الإنزيمات الميتوكندريا تعمل بشكل أفضل في درجات حرارة عالية.

ويعتقد العلماء أنه يجب أن تؤخذ نتائج الدراسة على محمل الجد. ومن المحتمل أنها (النتائج) ستساعد على فهم لماذا يصاب الإنسان بمرض السرطان، وعلى ماذا تعتمد سرعة شيخوخة الجسم البشري.