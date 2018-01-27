الصين تعرف كيف تحرز التفوق العسكري التسليحي

و95 في المائة من الباحثين المختارين على دراية جيدة بالتعامل مع الروبوتات المقاتلة.
وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ دعا في الشهر السابع من عام 2017 إلى جعل الصين دولة رئيسية في مجال التسليح العسكري.
وبحسب الباحثين المختارين للعمل في هذا الاتجاه فإن الصين بإمكانها أن تحقق التفوق في مجال التسليح العسكري في حال تمكنت من تحقيق التقدم الخارق في مجال تكنولوجيا الكفانت، وهو ما يتيح فك شفرات العدو وإنشاء أنواع الأقمار الصناعية الجديدة وصنع أسلحة تختلف اختلافا مبدئيا عن الأسلحة المتوفرة حالياً.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)