شركة في طريقها لإنتاج أول "تابلت" قابل للطي يتحول إلى هاتف ذكي

كشفت تقارير صحفية عالمية عن أن شركة "إل جي" الكورية الجنوبية في طريقها لإنتاج أول حاسب لوحي "تابلت" قابل للطي يمكن أن يتحول إلى "هاتف ذكي".

وقالت صحيفة " الديلي ميل " البريطانية إن الشركة الكورية الجنوبية سجلت براءة اختراع لـ" التابلت " القابل للطي.

ومن المتوقع أن تكشف "إل جي" رسميا عن ابتكارها الجديد في منتصف شهر يناير/كانون الثاني 2018.

وأظهرت براءة الاختراع أن الشركة الكورية الجنوبية، حيث ستقدم نموذجين منذ هذا الاختراع.

LG filed patents on folding hybrid tablet & phone. It describes phone w/flexible display which can be folded in half. The first is foldable & has camera on back. When folded, it shows info like time. 2nd, when folded, has rear cover pushed to side. Sidebar can show time, alerts pic.twitter.com/lFes1t3dRg — Patent Profiler (@PatentProfiler) January 24, 2018

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يعتمد النموذج الأول على تحويل هاتف ذكي تقليدي ليصبح قابلا للطي، بحيث يعرض فقط معلومات أساسية مثل الوقت وجهات الاتصال على الشاشة الأمامية الصغيرة عند طيه.

LG patent shows foldable phone that turns into a tablet — The Indian Express https://t.co/gWewzXU4dw pic.twitter.com/gjDRDnE22y — PatentCafe (@PatentCafe) January 23, 2018

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أما النموذج الثاني، فهو عبارة عن حاسب لوحي "تابلت" بقياس 7 بوصات، حيث يمكن أن يتم دفع الجانب الخلفي إلى جانب واحد، ما يظهر قسم شفاف بالجانب الأيمن الأمامية، وهو ما يعرض الوقت والإشعارات الأخرى، ويظهر في الجزء الخلفي "كاميرا"، ليتحول "التابلت" إلى هاتف ذكي.

LG folding phone patent shows handset transform into tablet — https://t.co/bzDZ2v2rBG pic.twitter.com/qwuxutwmFZ — MichiganFreeListing (@MFLISTING) January 20, 2018

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ولا تعد "إل جي" وحدها هي التي تعمل على إنتاج أجهزة ذكية قابلة للطي، وعلى رأسها شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية، التي أعلنت نيتها عرض هاتف "غلاكسي X"، الذي سيأتي بشاشة مرنة، بقياس 7.3 بوصة، خلال مشاركتها في معرض التكنولوجيا الاستهلاكية "CES 2018" في لاس فيغاس الأمريكية، وأوضحت أنها ستطرحه رسميا خلال عام 2019 المقبل.