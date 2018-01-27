علماء: قبل 7000 سنة عاشت كائنات فضائية في المكسيك

سمحت الأبحاث الأثرية الأخيرة للعماء أن يعلنوا عن أنه قد عاشت كائنات فضائية قبل نحو 7000 سنة في المكسيك. ويعتقد الخبراء أن هذه الكائنات تمتعت بوجه طويل وعيون مستديرة كبيرة.

عثر العلماء في الكهوف القديمة في المكسيك على مجسمات حجرية لمخلوقات غريبة، فضلا عن منحوتات لغواصات وتماثيل من الصعب وصفها، حيث يوجد البعض منها في معرض المدير الثقافي النمساوي، كلاوس دون. ويعتقد العلماء بأن هذه المستحاثات يمكن أن تكون دليلا على أن حضارات فضائية عاشت على سطح الأرض، " VistaNews ".

وعلاوة على ذلك، كان يمكن للبشر، في ذلك الوقت، التواصل معهم، ومن ثم عمل تماثيل حجرية تشبههم. ومع ذلك، فإن بعض الخبراء على يقين من أن هذه المستحاثات مزيفة، وفي الواقع فإنها لاتثبت أي شيئ ولاقيمة لها.