هل تعرف أين تذهب ملفات الكمبيوتر المحذوفة

عند القيام بحذف أي ملف من حاسبك فإن تلك الملفات تذهب إلى سلة المحذوفات، وعند إفراغ سلة المحذوفات فإننا نظن بأنها ذهبت للأبد، وهو ما يجعلنا مُطمئنين بأن تلك البيانات لم تعد موجودة على الحاسب، لكن الحقيقة هي أن تلك البيانات لم تختفي! وأن عمليّة الحذف الكاملة لأي ملف لا تُزيله بالشكل الذي تتصوره. إذاً ما الذي يحصل وأي تذهب هذه الملفات؟

تم تخزين ملفات الكمبيوتر داخل الكثير من أرقام الصفر والواحد، وإن عملية الحذف العاديّة ما هي إلى عملية نقل للملف إلى منطقة جديدة تُسمى "سلة المُهملات"، وهذا يجعل الحاسب ينسى الملف دون إزالته، وفقا لوكالة "أوقات الشام".

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حتى عند إعادة تهيئة مُحرك الأقراص فإن البيانات جميعها لا تزال مُخزّنة داخل قيم واحد وصفر، ولن يتم افناؤها بالكامل. إذًا كيف لنا أن نقوم بعمليّة مسح هذه البيانات من الحاسب بالكامل؟ وهل حقًا هناك طريقة لفعل ذلك؟

قد تحتاج إلى برنامج خاص لحذف الملفات نهائيًّا، وتكون مُهمة هذا البرنامج هو الكتابة فوق بيانات الصفر والواحد الخاصة بالملفات المحذوفة، وتحويلها بالكامل إلى الرقم صفر أو إلى أي قيمة عشوائيّة. إذا قُمت بفعل ذلك على الملف، فإنه لن يعد موجودًا أبدًا، والبيانات ستكون قد ذهبت بالكامل.