"واتسآب" تطرح تحديثا جديدا... السر في "قناة الإشعارات"

وسيعمل التحديث الجديد على جميع نسخ "واتسآب" على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".
وسيمكن التحديث الجديد و"قناة الإشعارات" من كتم أي إزعاج يمكن أن تتسببه أي رسائل للمستخدم.
وسيتيح "واتسآب" بتلك الطريقة ترتيب ظهور الإشعارات على حسابه وهاتفه على حسب أولوياته الخاصة.
Whatsapp latest feature allows users to control unwanted notifications — Daily Pakistan: Daily Pakistan Whatsapp latest feature allows users to control unwanted notifications Daily Pakistan CALIFORNIA – Facebook-owned smart messaging service WhatsApp… https://t.co/XD6t3Lpqs5 pic.twitter.com/RaQbNrTYCX— khalid rafiq (@KhalidRafiq133) January 26, 2018
وستضع "قناة الإشعارات" الجديدة للمستخدم 10 خيارات، بحيث يمكنه التركيز على الرسائل المهمة فقط، بالنسبة له، وتجاهل تلك المحادثات المزعجة وغير المرغوب فيها.
وستمنح "قناة الإشعارات" للمستخدم درجات متفاوتة من الأهمية، لظهور الرسائل الأكثر أهمية، ثم الأقل فالأقل.
WhatsApp beta on Android 8.0 Oreo gets notifications channel support https://t.co/1qZ9QZa0Gk pic.twitter.com/SqyAjfsOyN— indian technology (@Indian_Technolo) January 22, 2018
وستظهر الرسالة الأكثر أهمية لـ"واتسآب" بإشعار على الشاشة وإشعار صوتي، فيما تظهر الرسائل الأقل أهمية بإشعار صوتي بسيط من دون إشعار على الشاشة، فيما لن يظهر أي إشعار للرسائل الأقل في الأهمية بالنسبة للمستخدم.
وسيمكن التحديث أيضا المستخدم من تغيير صوت الإشعار، حسب أهمية تلك الرسائل بالنسبة له.
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