للمرة الأولى... نجاح عملية استنساخ قردين في الصين (صور)

وقال العلماء إن تشونغ تشونغ وهوا هوا، هما قردان متطابقان من فصيلة المكاك طويل الذيل، وولدا قبل ثمانية وستة أسابيع.
ويعتبر القردان أول اثنين من الكائنات الرئيسية المستنسخة من خلية غير جنينية، والكائنات الرئيسية هي الثدييات التي من بينها القردة والبشر.
الصين تنجح بإستنساخ قرد 🐒— الموصلي 🇮🇶 BiLAL (@Bilal_Aldulayme) January 26, 2018
وهي ثاني عملية استنساخ بعد النعجة "دولي"
أني بس عيني عالحاضنات!
حتى أحسن من الي عدنا لأطفالنا 💔😐 pic.twitter.com/EXWBIePNNF
وأضاف باحثو معهد علوم الأعصاب في الأكاديمية الصينية للعلوم في شنغهاي، أن عملية الاستنساخ نجحت من خلال نقل نواة الخلايا الجسدية التي تشمل نقل نواة الخلية، بما فيها الحمض النووي في بيضة بعد إزالة نواتها.
الصين تنجح في استنساخ أول قرد من فصيلة المكاك في العالمhttps://t.co/NMJ6ACeNES pic.twitter.com/pyxXdW7kXd— إذاعة الصين الدولية (@criarabic) January 25, 2018
وأشاروا إلى أنه يمكن أن تنعكس ثمار عملهم على البحوث الطبية، من خلال إتاحة إمكانية دراسة الأمراض في تجمعات القرود ذات الصفات الجينية المتشابهة.
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