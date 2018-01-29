للمرة الأولى... نجاح عملية استنساخ قردين في الصين (صور)

نجح علماء صينيون في استنساخ قردين باستخدام نفس التقنية التي أنتجت النعجة "دوللي" قبل عقدين من الزمن.

© Sputnik. Zeinab El Amir الأقصر تبدأ عملية استنساخ مقابر ملوك وملكات الفراعنة

وبهذه العملية كسر العلماء حاجزا تقنيا مما سيفتح الباب لاستنساخ البشر، بحسب موقع " إذاعة الصين الدولية ".

وقال العلماء إن تشونغ تشونغ وهوا هوا، هما قردان متطابقان من فصيلة المكاك طويل الذيل، وولدا قبل ثمانية وستة أسابيع.

ويعتبر القردان أول اثنين من الكائنات الرئيسية المستنسخة من خلية غير جنينية، والكائنات الرئيسية هي الثدييات التي من بينها القردة والبشر.

الصين تنجح بإستنساخ قرد 🐒

وهي ثاني عملية استنساخ بعد النعجة "دولي"



أني بس عيني عالحاضنات!

حتى أحسن من الي عدنا لأطفالنا 💔😐 pic.twitter.com/EXWBIePNNF — الموصلي⁦ 🇮🇶 ⁩BiLAL (@Bilal_Aldulayme) January 26, 2018

​وأضاف باحثو معهد علوم الأعصاب في الأكاديمية الصينية للعلوم في شنغهاي، أن عملية الاستنساخ نجحت من خلال نقل نواة الخلايا الجسدية التي تشمل نقل نواة الخلية، بما فيها الحمض النووي في بيضة بعد إزالة نواتها.

الصين تنجح في استنساخ أول قرد من فصيلة المكاك في العالمhttps://t.co/NMJ6ACeNES pic.twitter.com/pyxXdW7kXd — إذاعة الصين الدولية (@criarabic) January 25, 2018

​وأشاروا إلى أنه يمكن أن تنعكس ثمار عملهم على البحوث الطبية، من خلال إتاحة إمكانية دراسة الأمراض في تجمعات القرود ذات الصفات الجينية المتشابهة.