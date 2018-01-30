"غوغل" تطرح أداة جديدة مفيدة لكل من يستخدم الإنترنت

وأطلقت "غوغل" على تلك الخدمة اسم "غوغل فايبر".
وحتى تعمل الخدمة، يطلب "غوغل" من المستخدم التأكد من أنه متصل فعلا بشبكة الإنترنت، والتأكد أيضا من أن الاتصال بالإنترنت الخاص به "آمن".
#AT&T #fiber 1000Mbps is not fast as promised. The max speed is 408 with cat7 cable. When Google Fiber comes, I gonna change again. pic.twitter.com/TUNvCm0nzL— Rock Panda (@apo11owang) January 30, 2018
وأوضحت الشركة الأمريكية أن تلك الخدمة متاحة في أماكن عديدة في العالم، لكن هناك أماكن غير متوفر فيها تلك الخدمة، لأسباب أمنية.
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