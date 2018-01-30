"فورد" في طريقها لإنتاج أول سيارة قادرة على الاختفاء

ويمكن لتلك السيارة الجديدة أن تختفي ولا يمكن رصدها، كما يمكنها أن تختبئ وراء الأشجار والمباني مستعينة بتقنيات ذكية تجعلها تتحور وسط تلك الأشجار، كالحرباء.
وتعتمد التقنية المستخدمة في تلك السيارات على استشعارها للبيئة المحيطة بها، والعثور على أفضل الأماكن المناسبة للاختفاء عن أعين المارة والسيارات.
Ford patents an autonomous police car that can ticket you!— RIN (@at_RIN) January 26, 2018
Welcome to hell, everyone.#New #Future #Ford #ticket #Autonomous #cars #selfdriving #policehttps://t.co/Ku7yg4gloT pic.twitter.com/7CWPpTjSTr
وستتمكن تلك السيارة الذاتية القيادة من رصد أي مخالفات سير أو سرعات زائدة، وتوقيف السيارة المخالفة.
وتأمل "فورد" أن يتم طرح سيارتها الجديدة الذاتية القيادة في الأسواق العالمية في عام 2021.
وتم تجهيز السيارة الجديدة بكاميرات مراقبة دقيقة وأجهزة استشعار تسهل تعرفها على التضاريس الجغرافية المحيطة بها.
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