"فورد" في طريقها لإنتاج أول سيارة قادرة على الاختفاء

كشفت تقارير صحفية عديدة عن تسجيل شركة "فورد" الأمريكية المتخصصة في تصنيع السيارات، براءة اختراع جديدة لأول سيارة في العالم قادرة على الاختفاء.

© AFP 2018/ THIERRY CHARLIER "فورد" تقتحم مجال توصيل الطلبات للمنازل

وقال موقع " إكستريم تيك " التكنولوجي المتخصص إن براءة الاختراع الجديدة تتضمن إنتاج "فورد" لسيارة ذاتية القيادة، يمكن استخدامها من قبل أجهزة الشرطة.

ويمكن لتلك السيارة الجديدة أن تختفي ولا يمكن رصدها، كما يمكنها أن تختبئ وراء الأشجار والمباني مستعينة بتقنيات ذكية تجعلها تتحور وسط تلك الأشجار، كالحرباء.

وتعتمد التقنية المستخدمة في تلك السيارات على استشعارها للبيئة المحيطة بها، والعثور على أفضل الأماكن المناسبة للاختفاء عن أعين المارة والسيارات.

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وستتمكن تلك السيارة الذاتية القيادة من رصد أي مخالفات سير أو سرعات زائدة، وتوقيف السيارة المخالفة.

وتأمل "فورد" أن يتم طرح سيارتها الجديدة الذاتية القيادة في الأسواق العالمية في عام 2021.

وتم تجهيز السيارة الجديدة بكاميرات مراقبة دقيقة وأجهزة استشعار تسهل تعرفها على التضاريس الجغرافية المحيطة بها.