أول حوت قاتل يتحدث مثل البشر... يردد هذه الكلمات

نجح العلماء من خلال اختبار جديد على حوت قاتل، في إثبات أن الثدييات، قادرة على تقليد البشر في طريقة حديثهم.

قام العلماء مؤخرا، بتسجيل صوت حوت قاتل يدعى "ويكي"، وهو يردد كلمات خاصة بالبشر، ومنها "هاللو"، و"باي باي"، والعد من رقم 1 حتى 3، حتى أنه يقول اسم مدربته "أيمي"، بحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية.

ويعيش الحوت "ويكي"، البالغ من العمر 14 عاما، في ماريندلاند في أنتيب، فرنسا، ويعتبر بعد ذلك الاختبار، أول حوت في العالم، يردد كلمات بشرية.

ويعد هذا الإنجاز أكثر من رائع، لأن الحيتان لا تمتلك نفس القدرة الصوتية للبشر، خاصة وأنها تستخدم الحنجرة في الكلام، بينما تصدر الحيتان أصواتها من فتحات الأنف.

وتوصل العلماء أخيرا، إلى أن الحيتان لديها ثقافات ولكنات مختلفة، وأنها اكتسبتها من تقليد الحيتان الكبيرة، مثلما يتعلم الأطفال الحديث عن طريق تقليد من هم أكبر منهم.

ويقول جوزيه أبرامسون، من جامعة كومبلوتنس في مدريد: "إن التقليد الصوتي هو سمة مميزة للغة التي يتحدث بها الإنسان، والتي أدت إلى جانب المهارات المعرفية المتقدمة الأخرى، إلى تغذية ثقافته".

وأشار أبرامسون، إلى أن الحوت موضع الاختبار نجح في التقليد، من إدراكه سريعا للأصوات البشرية التي يألفها.

وأكد أن نجاح هذا الاختبار، يدعم الفرضية القائلة، بأن المتغيرات الصوتية التي لوحظت في هذه الحيتان، يمكن أن تتعلم اجتماعيا من خلال التقليد.