"ناسا" تنشر فيديو لظاهرة "القمر الدموي العملاق" (صور وفيديو)

سبوتنيك. وشهد سكان الأرض ثلاث ظواهر فريدة من نوعها في وقت واحد: خسوف القمر والقمر الكامل والقمر العملاق.

واقترب القمر من الأرض لمسافة قريبة جدا، حوالي 359 ألف كم، وهي ظاهرة فلكية نادرة.

Публикация от Юрий Максимов (@maxim_oo7) Янв 31, 2018 at 9:20 PST

وتحدث الظاهرة عندما يجتمع "القمر الأزرق" (البدر الثاني في الشهر التقويمي) مع الخسوف أثناء وجود القمر في أقرب نقطة له من الأرض (الحضيض القمري)، حيث يكون أكثر إشراقا من المعتاد بنسبة 14%، بحسب ما نقلته "آر تي".

Публикация от 🌸💕Evgesha💕🌸 (@_ari_100_kratka_) Янв 31, 2018 at 9:15 PST

أما ظاهرة "القمر الدموي"، فتحدث عندما تكون الأرض والشمس والقمر في حالة اقتران كوكبي كامل أو تقريبي، حيث يحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس من القمر، ويميل لونه إلى الحُمرة.