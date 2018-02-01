خطة "إنستغرام" لدعم تطبيقها بمكالمات الفيديو

© AP Photo/ Marcio Jose Sanchez بالخطوات... كيف تتصفح "إنستغرام" متخفيا

أشارت صحيفة " الإندبندنت " البريطانية إلى أن تطبيق الصور الشهير سيتحول وفق المخطط الجديد إلى موقع تواصل وتراسل كامل.

وتنوي الشبكة المملوكة لـ"فيسبوك" أن تدعم تطبيقها بخاصية إجراء مكالمات الفيديو المرئية.

ومن المتوقع أن يتم طرح التحديث الجديد على نسختي "إنستغرام" على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".

Soon Instagram Users Can Make Video Calls to Others https://t.co/iHIHWK6GDE pic.twitter.com/hwzT3ABwaU — Anirban Mukherjee (@anirban4you) January 30, 2018

وأوضحت الصحيفة أن خيار مكالمات الفيديو، سيظهر فقط على المحادثات الموجودة مسبقا لدى المستخدم، لتفادي أي حالات إزعاج قد يتعرض لها المستخدمين.