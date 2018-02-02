إحصائيات تكشف مفاجآت عن سيارة "غوغل" ذاتية القيادة

وتختبر حاليا شركات تقنية ومتخصصة في السيارات أكثر من نسخة من سيارات ذاتية القيادة ، قبل طرحها بصورة رسمية في الأسواق العالمية.

وأشارت الإحصائية، التي نشرتها مجلة "أتلانتيك" الأمريكية، إلى أن سيارات "وايمو" ذاتية القيادة، لديها أدنى معدل من احتمالية تدخل السائقين البشر في قيادتها.

ونوهت المجلة على الرغم من أن هذا يرجع إلى التقنية العالية الخاصة بتلك السيارة، إلا أن هذا يعد خطرا نتيجة حدوث أي خطأ تقني قد يودي بحياة من يركبها.

Phoenix-area residents could be riding in fully driverless robot taxis this year https://t.co/vSAaNO0bZx — The Wall Street Journal (@WSJ) January 30, 2018

ولكن شركة "ألفابيت" الشركة الأم لـ"غوغل" أوضحت أن ذلك لن يؤثر في أي حال على سلامة قائد السيارة، خاصة وأن تقنيتها تتضمن معدلات أمان وسلامة عالية.

وأشارت إلى أن هناك 63 حالة تدخل سائق بشري، خلال الاختبارات التي أجريت في الفترة من ديسمبر/ كانون الأول 2016، حتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، خلال مسافة تقدر بـ352 ألف ميل.