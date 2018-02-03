"يوتيوب" ستوفر تنبيهات للمستخدم عند عرض تلك الفيديوهات

كشفت تقارير صحفية عالمية عن أن موقع نشر مقاطع الفيديو الشهيرة "يوتيوب" ستوفر تنبيهات للمستخدمين، عن عرض نوعية معينة من الفيديوهات.

وأشار موقع " إنجادجيت " التقني المتخصص إلى أن " يوتيوب " سيوفر تنبيهات لكافة مستخدميه، عند عرض أي مقاطع فيديو من إنتاج أي جهة حكومية، أو تتلق دعما حكوميا.

وأوضح ان "يوتيوب" سيساعد متابعيه في التعرف على مصدر المحتوى الإخباري المنشور، ما يمنح له خيارا للمشاهدة من عدمها.

وقال الموقع التقني إن الإشعار الجديد سيعمل في أسفل أي مقطع فيديو بصورة واضحة.

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كما أشارت إلى أن التنبيه سيتضمن إمكانية نقل المستخدم للتعرف على الناشر ومصدر المحتوى عبر "ويكيبيديا".

وتسعى "يوتيوب" من خلال تلك الخاصية، إلى مواجهة كافة الانتقادات الموجهة له، فيما يتعلق بـ"غياب الشفافية" بشأن سياسات النشر.