"يوتيوب" ستوفر تنبيهات للمستخدم عند عرض تلك الفيديوهات

وأوضح ان "يوتيوب" سيساعد متابعيه في التعرف على مصدر المحتوى الإخباري المنشور، ما يمنح له خيارا للمشاهدة من عدمها.
وقال الموقع التقني إن الإشعار الجديد سيعمل في أسفل أي مقطع فيديو بصورة واضحة.
#dumbwire #technews YouTube labels news videos that have received government funding https://t.co/9T0GXPv3d8 #business #google #youtube webhosting https://t.co/TavzBSsDZy pic.twitter.com/eiaDkBVqqm— dumbwire TechNews (@dumbwire) February 3, 2018
كما أشارت إلى أن التنبيه سيتضمن إمكانية نقل المستخدم للتعرف على الناشر ومصدر المحتوى عبر "ويكيبيديا".
وتسعى "يوتيوب" من خلال تلك الخاصية، إلى مواجهة كافة الانتقادات الموجهة له، فيما يتعلق بـ"غياب الشفافية" بشأن سياسات النشر.
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