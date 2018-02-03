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15:01 03 فبراير/ شباط 2018
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    المخترع السوري محمد عماد الدروبي

    اختراع سوري ينال ذهبية المعرض الدولي العاشر للاختراعات في الشرق الأوسط بدولة الكويت

    © Sputnik. HASSAN HASHEM
    علوم
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    نال المخترع السوري الطبيب محمد عماد الدروبي، الميدالية الذهبية في "المعرض الدولي العاشر للاختراعات في الشرق الأوسط" والذي أقيم في دولة الكويت نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي.

    الطبيب السوري المخترع محمد عماد الدروبي
    © Sputnik. hassan Hashem
    المخترع السوري محمد عماد الدروبي يطور جهازا للحفاظ على النسيج العظمي خلال زراعة الأسنان
    وتمثل الاختراع الذي شارك به المخترع السوري في منافسات المعرض عن فئة ابتكارات الطب بـ"كيت واحد " لجميع أنظمة زراعة الأسنان.

    وفي تصريح لـ"سبوتنيك" قال المخترع الدروبي: عملت طوال حياتي في مجال زراعة الأسنان، ولكني في كل عام أقوم بتغيير الأدوات الخاصة بهذا العلم، وأعمد إلى ابتكار أشياء حديثة هدفها تطوير هذه الأدوات والارتقاء بها نحو الأفضل، وذلك بهدف الوصول إلى حلول إضافية لأي مشاكل تعترض زراعة الأسنان خصوصا منها المشاكل التي لم يكن بالإمكان حلها بالطريقة التقليدية.

    ولفت الدروبي إلى أن الاختراع هو عبارة عن مجموعة أدوات موحدة " لزراعة الأسنان يمكن استخدامها لجميع أنظمة زراعة الأسنان للأطباء ممارسي هذه المهنة وبدون عملية جراحية على الإطلاق، وبدون استعمال موتور زراعة الأسنان التقليدي وذلك بمعدل نجاح عالي وبتكاليف منخفضة جدا.

    وعن أجواء المنافسات في المعرض الدولي الذي شارك به ممثلون عن 30 دولة عربية وأجنبية في مدينة الكويت خلال الفترة بين 28 كانون الثاني/ يناير حتى الأول من شباط/ فبراير الحالي، أكد الدروبي أن لجان التحكيم تميزت خلال فترة عملها في تقييم اختراعات وابتكارات المشاركين بالحزم والدقة.

    مبينا أن اللجان كانت تخصصية بحسب كل فئة من فئات الاختراعات "ولم نشهد أي محاباة خلال المنافسة".

    وقال: شاركت العديد من الدول بمختلف الاختصاصات من الهندسة والبترول والجامعات ومختلف المهن والاختصاصات وفئات العلوم المختلفة. مبينا أنه كان المشارك الوحيد من سوريا.

    وتسلم المخترع الدروبي جائزته (الميدالية الذهبية) من قبل ممثل أمير الكويت ووزير التعليم العالي الكويتي.

    وعن وجود مشاركات من روسيا تحدث الدوربي لـ"سبوتنيك" عن أحد المشاركين من روسيا الاتحادية وهو المخترع ديفيد أرونوفيتش كوشانسكي باختراع "تكنولوجيا متعددة الوظائف — شاشة الإيقاع".

    وللتعريف بها فإن "شاشة الإيقاع" هي عبارة عن تأثيرات منتقاة على التشكيلات عالية المسامية المغمورة بالمياه، حيث تقوم بخفض نفاذيتها بشكل كبير وتعمل على ضمان سيادة التوافق، وتغيير تدفق الترشيح وزيادة كفاءة المسح… إن تطبيق هذه التقنية يضمن الحصول على كميات إضافية من النفط وتخفيض استهلاك المياه وخفض كلفة استخلاص النفط.

    وتم تصميم تقنية شاشة الإيقاع الزائدة لكبح الماء في آبار الإنتاج عن طريق ضخ مادة هلامية تعمل على تكوين نظام لزوجة وماء متضخم. من بين هذه الميزات التقنية هي أنه ليست هناك حاجة لتعزيز نظام الحقن بواسطة الإسمنت المتبع عادة.

    وقال: في عملية تشغيل الآبار، يقوم نظام هلام البوليمر بحفظ انخفاض الضغط وقد تعدت هذه التقنية مرحلة التجارب الأولية.

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