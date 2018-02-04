اختبار بسيط يكشف إصابتك بألزهايمر قبل 7 سنوات من ظهور أعراضه

توصل علماء أخيرا، إلى أنه من الممكن اكتشاف الإصابة بمرض ألزهايمر، قبل مرور 7 سنوات من ظهور أعراضه، بواسطة الخضوع لاختبار ذاكرة بسيط.

وتم تصميم الاختبار، في جامعة كلية لندن، والذي سيساعد على العلاج من ألزهايمر في وقت مبكر، قبل حدوث أضرار لا رجعة فيها، بحسب صحيفة "تلغراف" البريطانية.

وتقوم فكرة الاختبار، على رصد قوة ذاكرة الإنسان بعد مرور أسبوع، وأخضعوا فيه مجموعة من 35 فردا، كان من بينهم 21 يحملون علامات مبدئية لإصابتهم بألزهايمر، عندما سيبلغون مرحلة الأربعينيات والخمسينيات من العمر.

وطُلب من هؤلاء الـ 21 في الاختبار، أن يتذكروا قائمة بأشياء، وتفاصيل رسم بياني تم عرضه عليهم، وحقائق بشأن قصة رويت عليهم، فتمكنوا من التذكر بعد نصف ساعة، ولكن ليس بعد مرور سبعة أيام.

وأوضح مدير مركز أبحاث الخرف وأستاذ علم الأعصاب، في جامعة كاليفورنيا، نيك فوكس عن هؤلاء المصابين بأعراض مبدئية بألزهايمر: "إنها حصا مسألة تتعلق بالنسيان المتسارع".

وتابع: "إن هؤلاء الناس الذين يحملون إشارات مبدئية على مرضهم بألزهايمر، لم يفشلوا في خلال 30 دقيقة، ولكن كانت إجاباتهم أسوأ بعد مرور سبعة أيام، وكان هناك فارقا كبيرا في إجاباتهم".

ومن المعتقد أن مرض ألزهايمر، ينتج بسبب لويحات أميلويد لزجة وبروتينات تاو، تتراكم في الدماغ، وتمنع الخلايا العصبية من التواصل مع بعضها البعض.

ويعاني 850 ألف في بريطانيا حاليا من مرض الخرف، والمقرر أن يزيد العدد إلى مليار مع حلول عام 2025.