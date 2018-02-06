ظهور مشكلة جديدة خطيرة في "آيفون X"

كشفت تقارير عالمية عديدة عن ظهور مشكلة جديدة خطيرة في هواتف شركة "أبل" الحديثة "آيفون X".

وأظهرت صحيفة "الفايننشيال تايمز" البريطانية أن مئات من الأشخاص في الولايات المتحدة الأمريكية يعانون من مشكلة "غريبة" في هواتف "آيفون X" الخاصة بهم.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المشكلة تتمثل في أنهم لا يتمكنون من استقبال مكالمات هاتفية على هواتف آيفون.

وأشارت إلى أن المستخدمين يظهر لهم جرس الرنين على تلقي مكالمات هاتفية ولكن شاشاتهم لا تعمل ولا يمكنهم استقبال أي مكالمات.

وأردفت قائلة إن الهواتف التي لا تعمل معظمها كان يتمتع بإصدار تشغيل "آي أو إس 11"، وبالأخص التحديث الأخير "آي أو إس 11.25"، الذي كان مخصصا لعلاج الثغرات والمشكلات التقنية.