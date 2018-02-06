الأطباء يحذرون من الشاي الساخن لصلته بمرض خطير

جاء مجموعة من العلماء الصينيين إلى استنتاج أن تناول الشاي الساخن جنبا إلى جنب مع الكحول والتدخين يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء.

سبوتنيك. ودرس الأطباء لمدة تسع سنوات العادات الصحية والتغذوية لـ 456 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عاما. وخلال هذه الفترة، اكتشفوا 1731 حالة سرطان المريء، بحسب ما نشر في مجلة الطب الباطني

ووجد العلماء أن مثل هذا الأورام هو أكثر شيوعا بخمس مرات في المرضى الذين يشربون بانتظام الشاي الساخن ويتناولون يوميا ما لا يقل عن 15 غراما من الكحول. وبالإضافة إلى ذلك، فسرطان المريء أكثر شيوعا بمرتين لدى الذين يتناولون المشروبات الساخنة ويدخنون في نفس الوقت.

ويعتقد الأطباء أن المشروبات بدرجة حرارة فوق 65 درجة مئوية تسبب إصابات للأعضاء الداخلية، والتي يمكن أن تزيد من احتمال الأورام. ويحثون الناس على توخي الحذر إزاء السوائل الساخنة للغاية، وخاصة عند استخدام التبغ والكحول في نفس الوقت.

وفي وقت سابق، نشرت منظمة الصحة العالمية تقريرا يشير إلى أن استخدام الكحول يزيد من احتمال الإصابة بسبعة أنواع من السرطان: سرطان القولون والمستقيم، وسرطان الثدي، والمريء، والحنجرة، والكبد، والفم، والحلق.