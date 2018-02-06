شاهد... "إنتل" تطور نظارات ذكية بتصميم تقليدي وبقدرات مذهلة

طوّرت شركة "إنتل" الأمريكية للحاسوبيات، مؤخرا، نظارات ذات تصميم كلاسيكي، ولكن بمميزات مذهلة هي الأولى من نوعها في الأسواق.

© AP Photo/ Ramon Espinosa بالفيديو...لماذا يرتدي الحراس الشخصيون نظارات سوداء باستمرار

وتحمل النظارات الجديدة اسم "فونت"، ولا يمكن تمييزها تقريبا عن النظارات العادية، ولكنها بإطارات بلاستيكية تزن أقل من 50 غراما، ومن الممكن الحصول عليها بوصفة طبية أو بدون، بحسب موقع "ذا فيرج".

وتبدو النظارة من شكلها الخارجي بأنها مثل أية نظارة أخرى، ولكنها مزودة بأشعة ليزر، ومعالج، وتقنية "بلوتوث"، بالإضافة إلى بوصلة لتحديد اتجاهاتك.

وتقول "إنتل" عن هذا الليزر، بأنه منخفض الطاقة بشدة وغير مؤذي للعين، ويساعد على انبعاث صورة أحادية اللون، بدرجة 400 × 150 بيكسل.

وتساعد الصورة الأحادية، على إبلاغ صاحب النظارة بموعد عيد ميلاد أحد معارفه، وأن ترسل الإشعارات من هاتفه الذكي، كما أنها قد ترسل وصفة لوجبة، في حال رصدته بداخل المطبخ.

وبينما ليس من الواضح، متى ستُطرح نظارات "إنتل" في الأسواق، فإنها تمثل نسخة واعدة من النظارات الذكية، مازالت في مراحل تطويرها الأولى.