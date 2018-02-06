"سبيس إكس" تستعد لإجراء أول اختبار لإطلاق صاروخ عملاق جديد

ومن المتوقع أن يصبح هذا أقوى صاروخ إطلاق في العالم في حالة نجاح الاختبار.

وتحدد موعد إطلاق الصاروخ "فالكون هيفي" الذي يعادل طوله مبنى مكونا من 23 طابقا في الساعة 18:30 بتوقيت غرينتش في مركز كنيدي للفضاء في كيب كنافيرال فيما سيشكل نقطة تحول رئيسية لشركة سبيس إكسبلوريشن تكنولوجيز كورب المملوكة للملياردير إيلون ماسك، وفقا لـ"رويترز".

ومن المرجح أن يمنح إطلاق الصاروخ شركة "سبيس إكس" التي مقرها كاليفورنيا ميزة جديدة بين شركات الصواريخ التجارية التي تتنافس على عقود جذابة مع ناسا وشركات الأقمار الصناعية والجيش الأمريكي.

وهذا الصاروخ مزود بسبعة وعشرين محركا ينتج قوة دفع تزيد ثلاثة مرات عن قوة محرك "فالكون-9" الذي يعد حتى الآن الركيزة الأساسية لعمل أسطول "سبيس إكس".

والصاروخ الجديد القادر على نقل حمولة ثقيلة مبني بشكل أساسي من ثلاثة صواريخ "فالكون-9" تم الجمع بينهم جنبا إلى جنب، وقال ماسك إن أحد أكثر النقاط حساسية في الرحلة حين ينفصل المحركان على الجانبين عن الصاروخ المركزي في الدقائق الأولى بعد الإطلاق.

وإذا نجحت الرحلة التجريبية، فإن "فالكون هيفي" سيُصنف كأقوى صاروخ في العالم في الوقت الحالي، مع قدرة حمل تفوق أية أداة فضائية أمريكية منذ عهد صواريخ "ساتورن-5" التابعة لناسا والتي حملت رواد الفضاء إلى القمر منذ نحو 45 عاما.

و"فالكون هيفي" مصمم لوضع حمولة تزيد على 70 طنا في مدار قريب من الأرض بتكلفة 90 مليون دولار للإطلاق.