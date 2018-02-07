"غلاكسي إس 9" يستخدم تلك التقنية التي تغير من طريقة تعاملك مع الهواتف الذكية

وأشارت إلى أن ذلك المساعد الصوتي الذكي سيساعد من أجل التوجيه الصوتي أثناء إعدادات الهاتف.

وتعد تلك التقنية "غير مسبوقة" في عالم الهواتف الذكية، وستجعل إعداد أي هاتف أمرا أسهل بصورة كبيرة عما قبل، بفضل تقنيات "الذكاء الصناعي" الجديدة.

El Samsung Galaxy S9 se podrá configurar con la voz a través de Bixby, según XDA https://t.co/UizxnmLcR1 pic.twitter.com/L6ZesbQuoa — Diario.Tic2Cero.com (@DiarioTic2Cero) February 7, 2018

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ومن المقرر أن تكشف "سامسونغ" النقاب عن هاتفها الجديد يوم 25 فبراير/شباط بمؤتمر الجوال العالمي في مدينة برشلونة الإسبانية.