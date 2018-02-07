خبر مفرح من العلماء لمحبي القطط

ووجد العلماء أنه من حيث التطور والبقاء على قيد الحياة في البرية، فإن القطط تتجاوز الكلاب في العديد من البنود. حيث يكون تكيف القطط أكثر سهولة مع نظام غذائي منخفض، بينما تتعرض الكلاب للموت حين تعرضها لسوء تغذية في غضون أسابيع قليلة.
ووفقا للخبراء، فإن القطط تعد أفضل من الكلاب من ناحية الصيد. وهذا يعود إلى طبيعة الأظافر التي تمتلكها القطط، حيث يمكنها إخراجها من مخبئها أثناء الانقضاض على الضحية، ولهذا السبب فإن "سلاحها" يمكن أن يستمر لسنوات عديدة على خلاف الكلاب.
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