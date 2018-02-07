خبر مفرح من العلماء لمحبي القطط

اعترف علماء سويسريون أن القطط أفضل من الكلاب، ولكن اعتبروا أن كلا النوعين يؤثر إيجابيا على الحالة النفسية لأصحابها.

© Sputnik. Alexey Kudenko أيهما أذكى القطط أم الكلاب

أثبت العلماء أثناء الدراسة أن القطط والكلاب تعكس مزاج مُلاكها، حيث لو كان الحيوان الأليف يعيش مع أسرة في اقتتال دائم، فإنه سوف يتصرف بعدوانية، وفي الوقت نفسة فإن القطط تمتص بشكل أقل الحالة العاطفية في المنزل، وفق صحيفة " إنديبندنت ".

ووجد العلماء أنه من حيث التطور والبقاء على قيد الحياة في البرية، فإن القطط تتجاوز الكلاب في العديد من البنود. حيث يكون تكيف القطط أكثر سهولة مع نظام غذائي منخفض، بينما تتعرض الكلاب للموت حين تعرضها لسوء تغذية في غضون أسابيع قليلة.

ووفقا للخبراء، فإن القطط تعد أفضل من الكلاب من ناحية الصيد. وهذا يعود إلى طبيعة الأظافر التي تمتلكها القطط، حيث يمكنها إخراجها من مخبئها أثناء الانقضاض على الضحية، ولهذا السبب فإن "سلاحها" يمكن أن يستمر لسنوات عديدة على خلاف الكلاب.