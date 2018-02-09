مفاجأة... فائدة "حيوية" لساعات "أبل ووتش"

وأوضحت الدراسة، التي أعدتها شركة "كارديوغرام" وجامعة كاليفورنيا الأمريكية، أن ساعة "أبل ووتش" تمكنت من اكتشاف 462 تشخيص لمصاب بالسكري، من خلال أجهزة استشعار معدلات القلب المدمجة فيها.
واستعانت الدراسة بنحو 14 ألف من بيانات مستخدمي "أبل ووتش" للتحقق من تلك النتائج.
New Study Suggests Apple Watch Heart Rate Sensor Can Detect Early Signs of Diabetes https://t.co/YNqIRjzlIJ by @julipuli pic.twitter.com/eTiZZOEAPH— MacRumors.com (@MacRumors) February 7, 2018
الجدير بالذكر أن ساعات "أبل ووتش" تحتوي على نحو 4 مستشعرات ذكية، تراقب مختلف عوامل اللياقة البدنية لمستخدمها ومنها معدل ضربات القلب.
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