مفاجأة... فائدة "حيوية" لساعات "أبل ووتش"

كشفت تقارير إخبارية عديدة عن أن ساعة "أبل ووتش" الذكية يمكنها أن تكون بمثابة "إنقاذ حيوي" لعدد من المرضى.

© REUTERS/ Tyrone Siu "أبل" تجهز ساعة ذكية ستغنيك عن الهاتف

أشارت مجلة " فوربس " الأمريكية إلى أن ساعات " أبل ووتش " قادرة على تشخيص أعراض مرض "السكري" بنسبة ناجحة وصلت إلى 85%.

وأوضحت الدراسة، التي أعدتها شركة "كارديوغرام" وجامعة كاليفورنيا الأمريكية، أن ساعة "أبل ووتش" تمكنت من اكتشاف 462 تشخيص لمصاب بالسكري، من خلال أجهزة استشعار معدلات القلب المدمجة فيها.

واستعانت الدراسة بنحو 14 ألف من بيانات مستخدمي "أبل ووتش" للتحقق من تلك النتائج.

New Study Suggests Apple Watch Heart Rate Sensor Can Detect Early Signs of Diabetes https://t.co/YNqIRjzlIJ by @julipuli pic.twitter.com/eTiZZOEAPH — MacRumors.com (@MacRumors) February 7, 2018

الجدير بالذكر أن ساعات "أبل ووتش" تحتوي على نحو 4 مستشعرات ذكية، تراقب مختلف عوامل اللياقة البدنية لمستخدمها ومنها معدل ضربات القلب.