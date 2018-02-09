"أوبر" ترفض تسوية بـ500 مليون دولار... حول فضيحة "وايمو"

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مقربين من المحادثات الجارية بين "ألفابيت" و"أوبر"، والتي توصلت لأن تدفع "أوبر" 500 مليون دولار، لتسوية الدعاوى القضائية، ولكن مديري الشركة رفضوا العرض.
يأتي ذلك عقب 4 أيام من استماع المحكمة للشهود في الدعوى القضائية، الذين كان من ضمنهم الرئيس التنفيذي السابق لأوبر، ترافيس كالانيك.
BREAKING: Uber settles Waymo driverless car lawsuit, averts jury verdict https://t.co/4VmVqWw8bp pic.twitter.com/KsKkNwnT0y— Bloomberg (@business) February 9, 2018
وتدعي "ألفابيت" في دعواها أنها تكبدت أضرارا بسبب الكشف عن أسرار متعلقة بسيارتها "وايمو" تقدر بـ 1.9 مليار دولار.
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