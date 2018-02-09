"أوبر" ترفض تسوية بـ500 مليون دولار... حول فضيحة "وايمو"

أعلنت شركة النقل الخاصة "أوبر" رفضها التسوية مع شركة "ألفابيت"، الشركة الأم لـ"غوغل"، التي تقدر بـ500 مليون دولار أمريكي.

© AFP 2018/ STRINGER إحصائيات تكشف مفاجآت عن سيارة "غوغل" ذاتية القيادة

تتعلق تلك الأزمة بدعوى قضائية، رفعتها "ألفابيت" ضد "أوبر"، تتهمها بسرقة براءات اختراع والتصميمات الخاصة بسيارتها المرتقبة ذاتية القيادة " وايمو " عن طريق أحد الموظفين السابقين لديها، الذي عمل في وقت لاحق مع " أوبر " لتطوير تلك التكنولوجيا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مقربين من المحادثات الجارية بين "ألفابيت" و"أوبر"، والتي توصلت لأن تدفع "أوبر" 500 مليون دولار، لتسوية الدعاوى القضائية، ولكن مديري الشركة رفضوا العرض.

يأتي ذلك عقب 4 أيام من استماع المحكمة للشهود في الدعوى القضائية، الذين كان من ضمنهم الرئيس التنفيذي السابق لأوبر، ترافيس كالانيك.

BREAKING: Uber settles Waymo driverless car lawsuit, averts jury verdict https://t.co/4VmVqWw8bp pic.twitter.com/KsKkNwnT0y — Bloomberg (@business) February 9, 2018

وتدعي "ألفابيت" في دعواها أنها تكبدت أضرارا بسبب الكشف عن أسرار متعلقة بسيارتها "وايمو" تقدر بـ 1.9 مليار دولار.