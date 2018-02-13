أمريكا تنشئ محطة فضائية جديدة على مدار القمر

أعلن القائم بأعمال رئيس وكالة ناسا، روبرت لايتفوت، أمس الاثنين 12 فبراير/شباط، أن الولايات المتحدة تبدأ في 2022، ببناء محطة فضائية على مدار القمر.

واشنطن — سبوتنيك . وقال لايتفوت، متحدثا في مركز مارشال الفضائي في ألاباما، بمناسبة تقديم مشروع ميزانية الوكالة لعام 2019:

سنبدأ بناء البنية التحتية الفضائية على مدار القمر لبحث ودراسة أقرب جار لنا على المدى الطويل، وفي عام 2022 سوف نقوم بإطلاق عنصر قوة وحركية في مدار القمر، والذي سيكون أساس المحطة المدارية القمرية.

ووفقا لـ لايتفوت، سيتم تكريس أعوام الـ 2020 (العشرينيات) لعودة الأمريكيين إلى القمر والبحوث في المدار القمري والأرضي المنخفض، مضيفا:

باختصار، نحن مرة أخرى في طريقنا إلى القمر، وننظر بطموح نحو المريخ.

ووفقا لمشروع الميزانية الرئاسية، الذي نشرته ناسا، وينص على تخصيص 19 مليارا و 892 مليون دولارا لاحتياجات الوكالة، في عام 2019.

في وقت سابق، من يوم الاثنين، قام البيت الأبيض بتعميم مشروع ميزانية ذكر فيه، انه في عام 2019، يقترح تقديم زيادة لوكالة ناسا بنسبة 2.6 في المائة عن العام السابق، أي نحو 19.6 مليار دولار.